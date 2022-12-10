شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: الالتهابات البكتيرية الشائعة مقاومة بشكل كبير للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية (WHO) عن مستويات عالية من المقاومة للبكتيريا، ما يؤدي إلى التهابات مجرى الدم التي تهدد الحياة، فضلاً عن زيادة مقاومة العلاج في العديد من البكتيريا المسببة للعدوى الشائعة في المجتمع بناءً على البيانات التي أبلغت عنها 87 دولة في عام 2020.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إنه لأول مرة، يقدم تقرير النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها (GLASS) تحليلات لمعدلات مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) في سياق تغطية الاختبارات الوطنية، واتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات منذ عام 2017، وبيانات عن استهلاك مضادات الميكروبات لدى البشر في 27 دولة، في غضون 6 سنوات، حقق النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها GLASS مشاركة من 127 دولة مع 72% من سكان العالم، يتضمن التقرير تنسيقًا رقميًا تفاعليًا مبتكرًا لتسهيل استخراج البيانات والرسومات .

يُظهر التقرير مستويات عالية (أكثر من 50%) من المقاومة التي تم الإبلاغ عنها في البكتيريا التي تسبب عدوى مجرى الدم في كثير من الأحيان في المستشفيات، مثل Klebsiella pneumoniae و Acinetobacter spp تتطلب هذه العدوى التي تهدد الحياة علاجًا بالمضادات الحيوية التي يتم اللجوء إليها كملاذ أخير، مثل الكاربابينيمات، ومع ذلك، تم الإبلاغ عن 8% من حالات عدوى مجرى الدم التي تسببها الكلبسيلة الرئوية على أنها مقاومة للكاربابينيمات، مما يزيد من خطر الوفاة بسبب العدوى التي لا يمكن السيطرة عليها.

أصبحت الالتهابات البكتيرية الشائعة مقاومة بشكل متزايد للعلاجات، أظهر أكثر من 60% من عزلات النيسرية السيلانية، وهو مرض شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مقاومة لواحد من أكثر مضادات الجراثيم الفموية استخدامًا، سيبروفلوكساسين، أكثر من 20% من عزلات الإشريكية القولونية - المُمْرِض الأكثر شيوعًا في التهابات المسالك البولية - كانت مقاومة لكل من أدوية الخط الأول (الأمبيسلين وكوتريموكسازول) وعلاجات الخط الثاني (الفلوروكينولونات).

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "إن مقاومة مضادات الميكروبات تقوض الطب الحديث وتعرض حياة الملايين للخطر"، "لفهم مدى التهديد العالمي حقًا وتنفيذ استجابة فعالة للصحة العامة لمقاومة مضادات الميكروبات، يجب علينا توسيع نطاق اختبار علم الأحياء الدقيقة وتوفير بيانات مضمونة الجودة في جميع البلدان، وليس فقط البلدان الأكثر ثراءً."

على الرغم من أن معظم اتجاهات المقاومة ظلت مستقرة خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن عدوى مجرى الدم بسبب مقاومة الإشريكية القولونية والسلمونيلا المقاومة زادت عدوى السيلان المقاومة بنسبة 15% على الأقل مقارنة بالمعدلات في عام 2017، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب الكامنة وراء الزيادة الملحوظة لمقاومة مضادات الميكروبات ومدى ارتباطها بزيادة دخول المستشفى، وزيادة العلاج بالمضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا كما أدى الوباء إلى عدم تمكن العديد من البلدان من الإبلاغ عن بيانات عام 2020.

تُظهر التحليلات الجديدة أن البلدان ذات التغطية الاختبارية المنخفضة، ومعظمها من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) ، من المرجح أن تبلغ عن معدلات مقاومة مضادات الميكروبات أعلى بكثير بالنسبة لمعظم مجموعات "العقاقير الدوائية"، قد يكون هذا (جزئيًا) بسبب حقيقة أنه في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يقدم عدد محدود من مستشفيات الإحالة تقارير إلى النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها GLASS غالبًا ما تهتم هذه المستشفيات بالمرضى الأكثر مرضًا والذين قد يكونون قد تلقوا علاجًا سابقًا بالمضادات الحيوية.

على سبيل المثال، كان متوسط ​​مستويات مقاومة مضادات الميكروبات في العالم 42% لبكتيريا E. Coli ، و35% من بكتيريا Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيلين .

وقالت المنظمة، إنه بالنسبة لاستهلاك مضادات الميكروبات في البشر، فقد حقق 65% من 27 دولة مبلغة هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في ضمان أن 60% على الأقل من مضادات الميكروبات المستهلكة هي من مجموعة المضادات الحيوية "ACCESS" ، أي المضادات الحيوية - وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية AWaRE - فعالة في مجموعة واسعة من الالتهابات الشائعة ولديها مخاطر منخفضة نسبيًا في خلق المقاومة، مضيفة، إنه لا يزال من الصعب تفسير معدلات مقاومة مضادات الميكروبات بسبب عدم كفاية تغطية الاختبارات وضعف القدرات المختبرية، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضحت، إنه للتغلب على هذه الفجوة الحرجة، ستتبع منظمة الصحة العالمية نهجًا ذا شقين يهدف إلى توليد الأدلة على المدى القصير من خلال المسوحات وبناء القدرات على المدى الطويل من أجل المراقبة الروتينية، وسيستلزم ذلك إدخال مسوحات وطنية تمثيلية عن انتشار مقاومة مضادات الميكروبات لتوليد بيانات أساسية واتجاهات لمقاومة مضادات الميكروبات لتطوير السياسات ورصد التدخلات وزيادة المختبرات المضمونة الجودة التي تقدم بيانات تمثيلية عن مقاومة مضادات الميكروبات على جميع مستويات النظام الصحي.

تتطلب الاستجابة لاتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات التزامًا عالي المستوى من البلدان لتعزيز قدرة المراقبة وتوفير بيانات مضمونة الجودة بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها جميع الأشخاص والمجتمعات، من خلال تعزيز جمع البيانات المعيارية عالية الجودة، ستدعم المرحلة التالية من النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخداماتها GLASS الإجراءات الفعالة القائمة على البيانات لوقف ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات وحماية استخدام الأدوية المضادة للميكروبات للأجيال القادمة.