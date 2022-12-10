شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فى الجسم تدل على عدم تحمل اللاكتوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل أعراض عدم تحمل اللاكتوز آلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال، و قد يتمكن بعض الأشخاص من منع أو تقليل أعراض عدم تحمل اللاكتوز، ومع ذلك يحتاج البعض الآخر إلى تجنب المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز تمامًا.

وحسب ما ذكره موقع healthgrades يمكن أن يعتمد عدد وشدة الأعراض التي تعاني منها على كمية الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز التي تتناولها.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية اللاكتوز ما يلي:

-آلام في البطن أو تقلصات

-الانتفاخ

-غثيان

-التقيؤ

-إسهال

يمكن أن تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

-صداع الرأس

-آلام العضلات أو المفاصل

-أعراض المسالك البولية

-قرحة الفم

-فقدان التركيز

لاحظ الباحثون أيضًا أن عدم تحمل اللاكتوز أمر نادر الحدوث عند الأطفال دون سن الخامسة غالبًا ما تصيب الحالة المراهقين والشباب.





ما الذي يسبب أعراض عدم تحمل اللاكتوز؟تحدث أعراض عدم تحمل اللاكتوز عندما يكون جسمك غير قادر على معالجة اللاكتوز ، وهو سكر موجود في منتجات الألبان، و في كثير من الناس ، تنتج الأمعاء الدقيقة إنزيمًا يسمى اللاكتاز، والذي يحطم اللاكتوز إلى مكونات يمكن أن يمتصها الجسم.

في الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، المعروف أيضًا باسم سوء امتصاص اللاكتوز ، لا ينتج الجسم ما يكفي من اللاكتاز لتكسير السكر ثم ينتقل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون ، حيث تقوم البكتيريا بتفتيته وتنتج الغاز والسوائل.





كيف تعالج أعراض عدم تحمل اللاكتوز؟وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، غالبًا ما يمكن التحكم في أعراض عدم تحمل اللاكتوز، حيث يمكنك إدارة الأعراض عن طريق تجنب أو الحد من تناول المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز وتشمل الحليب والجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى.

قد يستفيد بعض الأشخاص أيضًا من تناول مكملات اللاكتاز لمساعدة أجسامهم على تكسير اللاكتوز، وهذه المكملات متوفرة على شكل أقراص أو قطرات.

يمكن أن ينتج عدم تحمل اللاكتوز أحيانًا عن إصابة الأمعاء الدقيقة في هذه الحالات ، قد يؤدي العلاج الطبي لمعالجة الإصابة إلى زيادة تحملك للاكتوز.

قد يكون بعض الأشخاص قادرين على تحمل المزيد من اللاكتوز في نظامهم الغذائي عن طريق زيادة الكمية التي يتناولونها ببطء ومع ذلك ، قد لا يكون هذا خيارًا للجميع.