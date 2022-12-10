شكرا لقرائتكم خبر عن اهتم بصحة الكبد إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الكبد من أكثر الأمراض شيوعًا التي تؤثر على صحتك، ويمكن أن تصيب أمراض الكبد أي شخص في أي وقت، ومن أكثر هذه الأمراض شيوعًا مرض الكبد الدهني، والذي يشار إليه أحيانًا باسم "مرض الكبد الصامت" هذا لأنه لا يظهر أي أعراض بارزة، ومع ذلك، هناك بعض التغييرات التي قد تحدث في جسمك والتي تعني أن الكبد ليس بصحة جيدة كما تعتقد، بحسب موقع "Health".

الكبد أحد أكبر وأهم أعضاء الجسم، حيث إن هذا العضو يمتص كل ما تأكله أو تشربه ويقوم بعملية ترشيح للسموم، والكبد يحافظ على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويتخلص من الفضلات والسموم والمواد الزائدة التي لا يحتاجها الجسم أو يمكن أن تؤذي الجسم.يساعد الكبد أيضًا على استقلاب الدهون والكربوهيدرات والبروتينات في جسمك فهو مسئول عن موازنة هرموناتك والمساعدة في تحسين الهضم.

أنواع مختلفة من أمراض الكبد

هناك عدة أنواع مختلفة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤثر عليك

أمراض الكبد المناعية الذاتية: يحدث التهاب الأقنية الصفراوية الأولى والتهاب الكبد المناعي الذاتي عندما يهاجم جهاز المناعة الكبد.

التهاب الكبد: يمكن أن يحدث التهاب الكبد A والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C بسبب العدوى الفيروسية.

أمراض الكبد الوراثية: يمكن أن يتطور مرض ويلسون وداء ترسب الأصبغة الدموية إذا كانت أمراض الكبد هذه منتشرة في عائلتك.

سرطان الكبد: عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية في الكبد ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسرطان الكبد الخبيث أو الحميد.

مرض الكبد الدهني: يمكن أن يؤدي وجود الكثير من السموم والدهون في جسمك أيضًا إلى الكبد الدهني المرتبط بالكحول أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ما هي العلامات التي يجب أن تبحث عنها؟

-الانتفاخ والغازات

- الغضب

-العصبية الزائدة

-دهون البطن الزائدة

-حب الشباب والطفح الجلدي

-مشاكل الدورة الشهرية

-مشاكل النوم

-ضعف جهاز المناعة

-حساسية تجاه الطعام

-الشعور بالغثيان بعد الوجبات الثقيلة

بينما يجب أن تراقب هذه الأعراض للحفاظ على صحة الكبد ، يمكن أن تشير هذه العلامات أيضًا إلى مشكلة صحية أخرى. من الأفضل التحدث إلى الطبيب للتأكد من سبب الأعراض.