شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أهمية تدفئة الأنف فى الوقاية من نزلات البرد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء السر الذى يجعل الجميع يصاب بنزلات البرد والأنفلونزا فى الشتاء، وقالت دراسة جديدة إن درجة حرارة أنفك الباردة فى الشتاء هي السبب وراء زيادة السعال والعطس مع انخفاض درجات الحرارة فى الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووجد الباحثون أن الهواء البارد يضر بالاستجابات المناعية الطبيعية في أنفك، حيث يمكن للهواء البارد أن يخفض الاستجابة المناعية للأنف بمقدار النصف. وبحسب الدراسة في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، فإن أنفك هي نقطة الدخول الرئيسية لفيروسات وبكتيريا الجهاز التنفسي، ومع ذلك، يمكن لأنفك المساعدة في منع هذه العدوى من الإصابة بك.واكتشف الباحثون أن مقدمة الأنف يمكنها اكتشاف الجراثيم حتى قبل مؤخرة الأنف.

بمجرد اكتشاف دخيل، تبدأ الخلايا المبطنة للأنف على الفور في إنشاء مليارات النسخ البسيطة من نفسها وتسمى هذه الحويصلات خارج الخلية (EV's).

كيف تحارب الخلايا فى الأنف الجراثيم المعدية

قال طبيب الأنف بنمين بليير، مدير طب الأنف والأذن والحنجرة في ماساتشوستس للعين والأذن وأستاذ مشارك في جامعة هارفارد: "لا يمكن أن تنقسم المركبات الكهربائية مثل الخلايا، لكنها تشبه نسخًا صغيرة من الخلايا المصممة خصيصًا للذهاب وقتل هذه الفيروسات".

وأضاف الدكتور بليير: "تعمل المركبات الكهربائية كخدع، لذلك عندما تستنشق فيروسًا، يلتصق الفيروس بهذه الأفخاخ بدلاً من الالتصاق بالخلايا".ووجد الباحثون أنه عند التعرض للهجوم، يزيد الأنف من إنتاج الحويصلات خارج الخلية بنسبة 160٪.





ماذا يحدث لقوة الأنف في الطقس البارد؟عرّض بليير وفريقه أربعة مشاركين في الدراسة إلى 15 دقيقة من درجات حرارة 4.4 درجة مئوية ، ثم قاسوا الظروف داخل تجاويف الأنف.وقال بلير: "ما وجدناه هو أنه عندما تتعرض للهواء البارد ، يمكن أن تنخفض درجة الحرارة في أنفك بما يصل إلى 12.78 درجة مئوية، وهذا يكفي للتخلص من جميع المزايا المناعية لأنفك.

ووجدوا أن "البرودة الصغيرة في طرف الأنف كانت كافية لإخراج ما يقرب من 42٪ من الحويصلات خارج الخلية من القتال."

كيف تحافظ على دفء أنفك؟يمكن أن يؤدي الحفاظ على دفء البيئة داخل الأنف إلى الحفاظ على دفاعاتك المناعية القوية ضد الفيروسات.

يمكن أن يساعد ارتداء الأقنعة فى منع هذه الفيروسات من دخول أنفك مباشرة وتحافظ على دفء أنفك.

يتوقع الباحثون في المستقبل تطوير أدوية أنفية موضعية مبنية على هذا الوحي العلمي لتقليل معدل الإصابة المرتفع في الطقس البارد.