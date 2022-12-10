ما هي أعراض انخفاض هرمون الاستروجين؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر انخفاض هرمون الاستروجين أمرًا شائعًا بعد انقطاع الطمث، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف من واحدة لأخرى، إلا أنها يمكن أن تشمل جفاف الجلد والهبات الساخنة وجفاف المهبل ومشاكل النوم.

وحسب ما ذكره موقع healthgrades فإن هرمون الاستروجين الذي يؤثر على العديد من أنسجة الجسم له وظيفتان رئيسيتان: المساعدة في تنظيم الدورة الشهرية وتليين المهبل، والمساعدة في الحفاظ على كثافة العظام وتنظيم وزن الجسم.

قد تنخفض مستويات هرمون الاستروجين مع تقدم العمر وبشكل ملحوظ أثناء انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، قد يتسبب هذا الانخفاض في عدم انتظام الدورة الشهرية وجفاف المهبل وتغيرات في الدافع الجنسي.





أمراض القلب: هرمون الاستروجين مسئول عن زيادة الكوليسترول الصحي والحفاظ على انخفاض الكوليسترول غير الصحي ومع ذلك، قد يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. -انخفاض كثافة العظام: إذا كان لديك مستويات منخفضة من هرمون الاستروجين، فقد تكون عظامك أكثر عرضة للضعف أو الكسر بسهولة. يحدث هذا أيضًا إذا كنتِ تعانين من انقطاع الطمث.

ومن أعراض انخفاض هرمون الأستروجين

-علامات شيخوخة الجلد: قد يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى تسريع شيخوخة الجلد ، خاصة بعد انقطاع الطمث، قد يلاحظ الشخص أن لديه بشرة جافة وخطوط دقيقة وتجاعيد،قد تستغرق الجروح أيضًا وقتًا أطول للشفاء.



هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض هرمون الاستروجين: هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى انخفاض هرمون الاستروجين: -العمر: بعد انقطاع الطمث ، لا ينتج المبيضان نفس القدر من الاستروجين. -اضطرابات الأكل: قد تؤدي اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أيضًا إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يمكن لاضطرابات الأكل أن تعطل محور المبيض والغدة النخامية ، مما يساعد على تنظيم مستويات هرمون الاستروجين.

-اضطرابات المناعة الذاتية: تتطور هذه الحالات عندما يحارب الجهاز المناعي الأنسجة السليمة على سبيل المثال ، تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض الإناث قد يصبن بمتلازمة سجوجرن أو التهاب المفاصل الروماتويدي أثناء انقطاع الطمث، ويمكن أن يؤدي الانخفاض في مستويات هرمون الاستروجين إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات وأعراض المناعة الذاتية.

-قصور المبيض الأساسي: تحدث هذه الحالة عندما تتوقف جريبات المبيض عن العمل قبل بلوغ الشخص سن الأربعين، وهذا يقلل من مستويات هرمون الاستروجين وقد يزيد من خطر الإصابة بحالات مرضية مثل هشاشة العظام .

-علاج السرطان: وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، قد يؤدي العلاج الكيميائي إلى إتلاف المبايض ، مما يمنعهما من إنتاج هرمون الاستروجين قد يكون التأثير دائمًا أو قد يتم حله في غضون أشهر أو سنوات.





ما هي آثار انخفاض هرمون الاستروجين؟هذه بعض الآثار التي قد تحدث عند الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون الاستروجين:

-الدورة الشهرية غير المنتظمة: يساعد الإستروجين على تنظيم الدورة الشهرية ونمو بطانة الرحم تزداد المستويات خلال النصف الأول من الدورة الشهرية ، وهو أمر مهم للإباضة . يمكن أن يسبب انخفاض هرمون الاستروجين صعوبة في التبويض وعدم انتظام دورات الطمث.

-العقم أو صعوبة الحمل، بشكل عام ، يكون لدى الإناث مستويات أعلى من هرمون الاستروجين ، على الرغم من وجود الهرمون في جميع الأشخاص، قد يكون الحمل صعبًا إذا كانت مستويات الإستروجين منخفضة أيضًا ، يمكن أن يؤثر انخفاض هرمون الاستروجين على عدد الحيوانات المنوية وصحة الحيوانات المنوية.

-فقدان العظام: تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن هرمون الاستروجين يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي للعظام، انقطاع الطمث هو عامل مسؤول عن انخفاض كثافة المعادن في العظام، يحمي الإستروجين العظام من الكسور ، لكن المستويات المنخفضة قد تسرع من فقدان العظام.