شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأدوية الخافضة للكوليسترول مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Neurology، أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول قد يكونون أقل عرضة للإصابة بنوع من السكتة الدماغية يسمى النزف داخل المخ.

وقال مؤلف الدراسة ديفيد جيست ، دكتوراة في الطب: "بينما ثبت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جلطات الدم، كان هناك بحث متضارب حول ما إذا كان استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يزيد أو يقلل من خطر إصابة الشخص بنزيف داخل المخ لأول مرة". وأضاف ديفيد: "أن الدراسة أوضحت أن مناطق الدماغ الفصية وغير الفصية لمعرفة ما إذا كان الموقع عاملًا لاستخدام الستاتين وخطر حدوث نزيف داخل المخ. وجدنا أن أولئك الذين استخدموا الستاتين لديهم مخاطر أقل للإصابة هذا النوع من السكتة الدماغية النزفية في كلا المنطقتين من الدماغ. وكان الخطر أقل مع استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول على المدى الطويل".

وتشمل منطقة الفص في الدماغ معظم المخ ، بما في ذلك الفص الجبهي والجداري والصدغي والقذالي، وتشمل المنطقة غير الفصية بشكل أساسي العقد القاعدية والمهاد والمخيخ وجذع الدماغ.

وبالنسبة للدراسة، نظر الباحثون في السجلات الصحية في الدنمارك وحددوا 989 شخصًا بمتوسط ​​عمر 76 عامًا يعانون من نزيف داخل المخ في منطقة الفص في الدماغ، وتمت مقارنتهم بـ 39500 شخص لم يصابوا بهذا النوع من السكتات الدماغية وكانوا متشابهين في العمر والجنس وعوامل أخرى.

كما نظروا إلى 1175 شخصًا بمتوسط ​​عمر 75 عامًا يعانون من نزيف داخل المخ في الأجزاء غير الفصية من الدماغ. وتمت مقارنتهم بـ 46755 شخصًا لم يصابوا بهذا النوع من السكتات الدماغية وكانوا متشابهين في العمر والجنس وعوامل أخرى.

استخدم الباحثون بيانات الوصفات الطبية لتحديد المعلومات المتعلقة باستخدام الستاتين.

ومن إجمالي المشاركين ، كان 6.8٪ ممن أصيبوا بسكتة دماغية يتعاطون الستاتين لمدة خمس سنوات أو أكثر ، مقارنة بـ 8.6٪ ممن لم يصابوا بسكتة دماغية.

بعد تعديل عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وتعاطي الكحول ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون العقاقير المخفضة للكوليسترول في الوقت الحالي لديهم خطر أقل بنسبة 17٪ للإصابة بسكتة دماغية في مناطق الفص من الدماغ وخطر أقل بنسبة 16٪ للإصابة بالسكتة الدماغية في غيرهم. - مناطق شحمة الدماغ.

وارتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لفترات طويلة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في كلا المنطقتين من الدماغ. عند استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لأكثر من خمس سنوات ، كان لدى الناس خطر أقل بنسبة 33٪ للإصابة بسكتة دماغية في منطقة الفص في الدماغ و 38٪ أقل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المنطقة غير الفصية من الدماغ.