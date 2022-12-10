شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى أسنانك من التسوس بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تسوس الأسنان من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وفى الغالب تكون بسبب اهمال نظافة الأسنان او الإكثار فى تناول الحلوى وخصوصا الأطفال، بينما يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط من أهم العادات اليومية للحفاظ على صحة الأسنان واللثة - هناك العديد من الأشياء البسيطة الأخرى التي يمكنك القيام بها لتجنب آلام الأسنان، وحسب ما ذكره موقع فهى dentistry

-الخطوة الأولى في السيطرة على صحة فمك هي معرفة مستوى خطر تسوس الأسنان، أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي من خلال فحص أسنان شامل، من خلال الفحوصات المنتظمة ، والمناقشة مع طبيب أسنانك ومعرفة العلاجات التي قد تكون مطلوبة ، بالإضافة إلى التغييرات في نظافة الفم والنظام الغذائي.



نظف أسنانك بالفرشاة المناسبة بانتظام وبشكل صحيح نظف أسنانك بالفرشاة المناسبة بانتظام وبشكل صحيح

الاكثار من تناول الحلوة والاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر دون نظافة الأسنان بعد تناولها يؤثر ذلك على صحة الاسنان واللثة ويسبب تراكم البكتيريا والجراثيم ، لذلك لا بد من غسل الاسنان جيدا وبالطريقة الصحيحة.

تنظيف الأسنان قبل النوم

نظرًا للبكتيريا الهائلة وقوة مكافحة البلاك التي توفرها في بضع دقائق فقط يوميًا ، فإن تنظيف أسنانك هو أحد أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمنع تسوس الأسنان . تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الوجبات وقبل النوم. يعتبر تنظيف الأسنان قبل النوم أمرًا مهمًا بشكل خاص لأن ترك هذه البكتيريا على أسنانك طوال الليل يمكن أن يسمح بتكوين حمض المينا.

-استخدام غسول الفم

استخدام غسول الفم المضاد للميكروبات يساعد على تنظيف البكتيريا مع إنعاش النفس ، ولكن لا بد من استشارة الطبيب لوصف الغسول المناسب



نصائح عند استخدام فرشاة الاسنان نصائح عند استخدام فرشاة الاسنان

-استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة واضغط برفق ، وكلاهما قد يساعد في تقليل خطر إصابة اللثة.

-ضع فرشاة أسنانك بزاوية 45 درجة على اللثة، حرك الفرشاة ذهابًا وإيابًا برفق بضربات قصيرة (على مستوى الأسنان) ، وتنظيف الأسطح الداخلية الخارجية ومضغ الأسنان.

-استخدم رأس الفرشاة لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان الأمامية باستخدام حركة لطيفة لأعلى ولأسفل.

نظف لسانك بالفرشاة لإزالة البكتيريا وإنعاش أنفاسك.-

-لا تنس استبدال فرشاة أسنانك كل 3 أو 4 أشهر على الأقل