شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع الحروق وكيف تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحروق تلف يحدث للأنسجة بسبب تعرضها لحرارة حارقة أو لحرارة الشمس لفترة طويلة أو لأى إشعاعٍ آخر أو لمادةٍ كيميائيةٍ أو لتيارٍ كهربائي، ويمكن أن تكون الحروق طفيفةً أو خطرةً مهددةً للحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يتوقف علاج الحروق على موضع الحرق وشدته، ويمكن علاج حروق الشمس والحروق البسيطة عادةً في المنزل بينما تحتاج الحروق العميقة والحروق واسعة الانتشار إلى عناية طبية فورية، وقد يحتاج بعض المصابين إلى تلقي العلاج في مراكز علاج متخصصة لعلاج الحروق ومتابعة طبية تستغرق شهورًا.

- حرق من الدرجة الأولى.. هذا الحرق البسيط يؤثر على الطبقة الخارجية فقط من الجلد (طبقة البشرة). وقد يسبب احمرارًا وألمًا.

- حرق من الدرجة الثانية، هذا النوع من الحرق يؤثر على طبقة البَشرة والطبقة الثانية من الجلد (الأدمة)، وقد يسبب وجود جلد متورم، أحمر، أبيض أو ملطَّخ. قد تتكوَّن البُثور، وقد يكون الألم شديدًا، و قد تسبب حروق الدرجة الثانية العميقة ندوبًا.

- حرق من الدرجة الثالثة، يصِل هذا الحرق إلى الطبقة الدهنية تحت الجلد، المناطق المحروقة قد تكون سَوداء، بنية أو بيضاء قد يبدو الجلد سميكًا، وقد تدمر حروق الدرجة الثالثة الأعصاب، مسببة الخدر.

ويمكن أن تتضمن مضاعفات الحروق العميقة أو الواسعة النطاق ما يلي:

- العدوى البكتيرية، التي قد تؤدي إلى حدوث عدوى في مجرى الدم (الإنتان)

- فقدان السوائل، بما في ذلك انخفاض حجم الدم (نقص حجم الدم)

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير (انخفاض حرارة الجسم)

- مشكلات في التنفس بسبب استنشاق الهواء الساخن أو الدخان

- الندوب أو المناطق المجعدة بسبب فرط نمو النسيج الندبي (الجدرة)

- مشكلات في العظام والمفاصل، مثل عندما تتسبب أنسجة الندبة في تقصير وشد الجلد والعضلات والأوتار (تقلصات)

للحد من مخاطر الحروق المنزلية الشائعة..

- لا تترك أوانى الطبخ على الموقد المشتعل دون مراقبة.

- ضع مقابض الأوانى ناحية الجزء الخلفي للموقد.

- لا تحمل طفلك أثناء الطبخ على الموقد.

- احفظ السوائل الساخنة بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات.

- ابعد الأدوات الكهربائية عن المياه.

- تحقق من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه للطفل، لا تدفئ زجاجة حليب الطفل في المايكروويف.

- لا تطبخ وأنت ترتدي ملابس فضفاضة قد تشتعل من الموقد.

- إذا وجِد طفل صغير، فسد طريقه تجاه مصادر الحرارة مثل المواقد، والشوايات، ومدافئ النار، وأجهزة تدفئة المكان.

- قبل وضع الطفل على مقعد السيارة، افحص المقعد للتأكد من عدم وجود أحزمة أو إبزيم ساخن.

- افصل المكواة والأجهزة المماثلة عند عدم الاستخدام، خزنها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

- غط المنافذ الكهربائية غير المستخدمة بأغطية السلامة. أبعِدْ الحبال والأسلاك الكهربائية عن الطريق حتى لا يمضغها الأطفال.

- احتفظْ بطفاية حريق في كل طابق من منزلك.

- عند استخدام المواد الكيميائية، ارتدِ دائمًا الملابس والنظارات الواقية.