تعرف على الفرق بين مرض السكر من النوع الأول والثانى

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى هو مشكلة معالجة الطاقة، وهذا يعنى أنه يؤثر على كيفية استخدام جسمك للجلوكوز للحصول على الطاقة، وتتعلق المشكلة الأساسية لمرض السكرى بهرمون الأنسولين، يتم إنتاجه فى البنكرياس.

وفي الشخص غير المصاب بالسكري، ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين للسماح لخلايا الجسم بسحب الجلوكوز (السكر) من مجرى الدم لاستخدامه في الطاقة.

وحسب ما ذكره موقع goodrx في مرض السكري، إما أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين (داء السكري من النوع الأول)، أو أن الجسم لا يستجيب بشكل طبيعي للأنسولين (داء السكري من النوع 2)، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في مجرى الدم (وعدم وجود كمية كافية من الجلوكوز في التخزين عند الحاجة)، وهذا هو السبب في أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم وهو العلامة الرئيسية لمرض السكري.

قد لا يكون لديك أي أعراض في المراحل المبكرة من مرض السكري، لكن مع تقدم مرض السكري، تبدأ مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم في التسبب في مشاكل مثل:

- كثرة التبول لأن كليتيك تعملان لوقت إضافي لطرد الجلوكوز الزائد بكميات كبيرة من الماء

- الجوع الشديد والعطش نتيجة كثرة التبول

- التعب وفقدان الوزن لأن جسمك في أزمة ويكافح من أجل الحصول على الطاقة

- زيادة خطر الإصابة بعدوى مثل القلاع (داء المبيضات) وبطء التئام الجلد .

- تظهر الأعراض في بعض الأحيان ببطء مع مرور الوقت. وفي أوقات أخرى يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا بشكل مفاجئ - خاصة إذا كنت لا تعرف أنك مصاب بمرض السكري.

الفرق بين مرض السكر من النوع الأول والسكر من النوع الثانىمرض السكر من النوع الأول

في داء السكري من النوع الأول ، يدمر جهازك المناعي الخلايا في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، نتيجة لذلك لا ينتج البنكرياس الأنسولين، وبدون الأنسولين ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم ، وهو العامل الرئيسي الذي يبحث عنه مقدمو الخدمات الصحية لتشخيص مرض السكري. ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين في أجسامهم لاستبدال أو نسخ الأنسولين الطبيعي.

يتم تشخيص معظم المصابين بداء السكري من النوع الأول عندما يكونون أطفالًا أو صغارًا.

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى تناول الأنسولين منذ بداية المرض لأن العلاج بالأنسولين ضروري للبقاء على قيد الحياة، يحتاج أى شخص يتناول الأنسولين إلى مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بانتظام حتى يتمكن من مطابقة الأنسولين الذي يحتاجه مع الأنسولين الذي يتناوله.

يستخدم معظم مرضى السكري من النوع الأول حقنة وإبرة أو قلم حقن مملوء مسبقًا لحقن الأنسولين في المناطق الدهنية تحت الجلد وتدوم الأنواع المختلفة من الأنسولين لفترات زمنية مختلفة، ويبدأ الأنسولين قصير المفعول في العمل في غضون 15 دقيقة ويستمر لمدة 2 إلى 4 ساعات، و تعمل أنواع أخرى من الأنسولين ببطء خلال 6 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة أو حتى لفترة أطول.

تشمل المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها مرضى السكري ما يلي:

- تضرر العين، ما يؤدي إلى العمى

- تلف الكلى، ما يؤدي إلى الفشل الكلوي

- الاعتلال العصبي (تلف الأعصاب)، ما يؤدي إلى ألم وتنميل في اليدين والقدمين

- ىزيادة (مضاعفة) خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة من مشاكل القلب

- زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية (والعجز من السكتات الدماغية) والموت

- سيساعد الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي قدر الإمكان على منع هذه المضاعفات.

مرض السكر من النوع الثانى

داء السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري في مرض السكري من النوع 2 ، ينتج البنكرياس الأنسولين، لكن الجسم لا يستجيب له بالطريقة الطبيعية وهذا هو الفرق الرئيسي بين T1D و T2D.

يسمح الأنسولين لجسمك عادةً باستخدام الجلوكوز من مجرى الدم للحصول على الطاقة ولكن في مرض السكري من النوع 2 ، يبدأ جسمك في تجاهل الأنسولين، ويبقى الجلوكوز في مجرى الدم بدلاً من استخدامه كطاقة وهذا ما يسمى "مقاومة الأنسولين"، وكما هو الحال في مرض السكري من النوع 1 ، فإنه يسبب مستويات عالية من الجلوكوز في الدم (على الرغم من أن مستويات الأنسولين عادة ما تكون طبيعية).

في المراحل المبكرة من داء السكري من النوع 2 ، يذهب البنكرياس في حالة نشاط مفرط ويضخ المزيد والمزيد من الأنسولين في محاولة للتغلب على مقاومة الأنسولين بمرور الوقت، يتآكل البنكرياس ويكافح لإنتاج الأنسولين هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يحتاجون في نهاية المطاف إلى أخذ حقن الأنسولين لفترة طويلة - تمامًا مثل أولئك الذين يعانون من T1D.

يبدأ داء السكري من النوع 2 عادة في مرحلة البلوغ ومع ذلك ، يمكن للأطفال والمراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أن يصابوا أيضًا بمرض السكري من النوع 2.

تتمثل مفاتيح علاج مرض السكري من النوع 2 في تناول الطعام الصحي والحفاظ على النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي .

- التغذية الصحية: تناول مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه ، والحبوب الكاملة ، ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ، والبروتينات الخالية من الدهون، راقب أحجام حصتك وحاول ألا تحصل على سعرات حرارية "فارغة" من الأطعمة والمشروبات السكرية.

- النشاط البدني: الحفاظ على النشاط طوال اليوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيقلل من نسبة الجلوكوز في الدم حيث تستخدم عضلاتك الجلوكوز كمصدر للطاقة. اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا ، أو 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع.

- إنقاص الوزن: إن تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين سيضعك على المسار الصحيح لفقدان الوزن الزائد ، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وإبطاء سرعة تقدم مرض السكري من النوع 2.

تزداد احتمالية إصابتك بداء السكري من النوع 2 إذا كان لديك أي من عوامل الخطر التالية :

- سن 45 سنة أو أكبر

- زيادة الوزن ( مؤشر كتلة الجسم 25 أو أعلى) أو السمنة

- ضغط دم مرتفع

- تمرن أقل من ثلاث مرات في الأسبوع

للنساء فقط:

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض )

- داء السكري أثناء الحمل

- أنجبت طفلاً وزنه أكثر من 9 أرطال

حالة فرط سكر الدم (HHS) هي حالة مهددة للحياة تحدث في مرض السكري من النوع 2 عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية. إنه مشابه من نواح كثيرة لـ DKA ، حالة الطوارئ الطبية لـ T1D. تشمل الأعراض..

- زيادة العطش والتبول

- ضعف

- فم جاف

- ضربات قلب سريعة

- ارتباك

- غيبوبة أو موت