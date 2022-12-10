شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الدماغ وإبطاء الشيخوخة.. منها التواصل مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا فى العمر يخضع دماغنا للعديد من التغييرات، يمكن أن يؤثر بعضها على الوظيفة الإدراكية وقد تلاحظ انخفاضًا فى إنتاج بعض الهرمونات، وانخفاض فى عدد الخلايا العصبية فى الدماغ، وزيادة فى الالتهاب، نتيجة لذلك يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على الذاكرة واتخاذ القرار والقدرات المعرفية الأخرى، لذا نتعرف على نصائح للحفاظ على دماغك بصحة جيدة ولمنع الشيخوخة، بحسب موقع "Health".





كيف تحافظ على صحة الدماغ؟عليك أن تفهم أنه مهما كانت التغييرات التى تحدث، فليست كل القدرات المعرفية تتأثر بشكل متساوٍ بعملية الشيخوخة.

على سبيل المثال، قد يعانى بعض الأشخاص من تراجع فى قدرتهم على تذكر الأحداث الأخيرة، بينما قد يواجه البعض الآخر صعوبة فى حل المشكلات أو اتخاذ القرار.

من المهم الحفاظ على نمط حياة صحى، بما فى ذلك اتباع نظام غذائى صحى، والنشاط البدنى المنتظم، والتحفيز الذهنى، للمساعدة فى دعم الوظيفة الإدراكية مع تقدمنا فى العمر.

فى حين أنه من غير الممكن إيقاف عملية الشيخوخة، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لدعم الوظيفة الإدراكية والحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمك فى العمر. فيما يلى 5 نصائح يمكنك اتباعها للحفاظ على دماغك سليمًا وصحيًا: فيما يلى 5 نصائح يمكنك اتباعها للحفاظ على دماغك سليمًا وصحيًا: 1. تمرن بانتظام

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ودعم الوظيفة الإدراكية، يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة المشكلات العقلية مثل التوتر والقلق والاكتئاب.

استهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة أسبوعيًا.

2. تناول نظاما غذائيا صحيا

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والقليل من الأطعمة المصنعة والسكرية في دعم صحة الدماغ.

ركز أيضًا على إضافة بعض العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي المعروف بتحسين صحة الدماغ.

3. الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للوظيفة الإدراكية. يمكن أن يعزز الشعور بالاسترخاء ويقلل من التوتر اهدف إلى النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة.

4. ابق نشطا عقليا

يمكن أن يساعد الانخراط في أنشطة محفزة عقليًا، مثل الألغاز أو الألعاب، في دعم الوظيفة المعرفية وتحسين التفكير والذاكرة ومهارات التفكير.

5. التواصل الاجتماعي بشكل منتظم

يمكن أن يساعد الحفاظ على الروابط الاجتماعية القوية في دعم الصحة المعرفية لأنه يحفز الانتباه والذاكرة ويساعد على تقوية صحة عقلك.

من المهم أيضًا إدارة أي حالات صحية مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، وعدم التدخين ، حيث يمكن أن تؤثر على الوظيفة الإدراكية تحدث إلى طبيبك حول الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها لدعم الصحة المعرفية مع تقدمك في العمر.





الغذاء لإبطاء الشيخوخةعلى الرغم من عدم وجود طعام أو نمط غذائي معين يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في دعم الوظيفة الإدراكية والصحة العامة. بعض الأطعمة التي قد تكون مفيدة للوظيفة الإدراكية تشمل..

1. الفواكه والخضراوات: هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في دعم صحة الدماغ.

2. الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والشوفان والكينوا، هي مصدر جيد لفيتامينات ب المهمة لصحة الدماغ.

3. الأسماك: خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لوظيفة الدماغ.

4. المكسرات والبذور: مثل اللوز وبذور الشيا، هي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ، التي يمكن أن تدعم صحة الدماغ.

5. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تدعم صحة الدماغ.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ، من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الماء بكميات جيدة.