شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوى عند الأطفال.. كيفية اكتشاف عدوى الجهاز التنفسى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى تلوث الهواء إلى ظهور العديد من التهابات الجهاز التنفسى بما فى ذلك التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوى، خاصة بين الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات حادة فى الصدر، وفى هذا التقرير نتعرف على الالتهاب الرئوى عند الأطفال وكيفية اكتشاف عدوى الجهاز التنفسى السفلى عند طفلك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

راقب معدل التنفس لاكتشاف عدوى الجهاز التنفسى السفلى إن الأداة التى يمكن أن يستخدمها الآباء هى قياس معدل التنفس (RR)، أى عدد الأنفاس التى يتنفسها طفلك فى دقيقة واحدة.

فى العادة لا نقيس معدل التنفس، لكن خلال تلوث الهواء يجب مراقبة تنفس الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الحمى والعطس والسعال، ويجب على الوالدين اصطحاب أطفالهم إلى الطبيب في نفس اليوم أو في اليوم التالي.





كيف يمكن قياس معدل التنفس لدى الطفل؟عندما ينام الطفل احسب عدد مرات ارتفاع الصدر بالضبط لمدة دقيقة إذا كان طفلك أقل من سنة واحدة، فإن معدل التنفس أكثر من 50 / دقيقة يمثل مشكلة.

إذا كان عمر الطفل من 1 إلى 5 سنوات، فأى شىء يزيد عن 40 نفسًا / دقيقة يمثل مشكلة.

إذا كان طفلك أكبر من 5 سنوات، أى شىء يزيد عن 30 / دقيقة يمثل مشكلة.

تأكد من أن طفلك لا يعرف أنك تقيس تنفسه ، لأنه يمكن أن يصبح واعيًا للغاية وبالتالي من الأفضل القيام به أثناء نومه.

وفقًا لـ Cedar Sinai، يمكن أن تؤدى حالات الالتهاب الرئوى الجرثومى إلى أعراض تشمل:

- حُمى

- قشعريرة

- تنفس سريع أو صعب

- صداع الرأس

- التعب

- فقدان الشهية

- سعال

ما هى الخطوات التي يجب على الوالدين اتخاذها على الفور

حال ملاحظة أى من الأعراض المذكورة أعلاه لدى أطفالك أو أي اختلاف في معدل التنفس، فمن الضروري أن تأخذ طفلك إلى الطبيب على الفور، سيُجري الطبيب أشعة سينية على الصدر، وسيُجري اختبارات الدم وإذا لزم الأمر، سيطلب أيضًا إجراء مزرعة للبلغم ، وهو اختبار يتم إجراؤه على المخاط أو البلغم الذي يُسعل من الرئتين إلى الفم.