شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا قد يؤدى إلى شيخوخة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة في المخ، وكان من المعروف أن فيروس كورونا يتسبب في مشاكل بالجهاز التنفسي، لكن العديد من مرضاه الذين تعافوا قد عانوا من بعض الأعراض العصبية، حيث أبلغ العديد من المرضى عن أعراض مثل ضباب الدماغ وقلة التركيز وفقدان الذاكرة والاكتئاب.

وجد علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد في مركز Beth Israel Deaconess الطبي أن استخدام الجينات في أدمغة مرضى Covid-19 مشابه لما لوحظ في دماغ شيخوخة.ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في Nature Aging ، أن Covid-19 قد يؤدي إلى توقيعات جزيئية مشابهة للشيخوخة، و أخذ العلماء عينة معينة من نسيج الدماغ ، وباستخدام تقنية التنميط الجزيئي تسمى تسلسل الحمض النووي الريبي ، قاموا بقياس مستويات كل جين وتقييم التغيرات في ملامح التعبير الجيني في أدمغة مرضى كوفيد -19، ثم قارنوها بالتغييرات التي لوحظت في أدمغة الأفراد غير المصابين.

ويقترح البحث أن التغييرات في المسارات البيولوجية في الدماغ التي لوحظت عندما يتقدم الشخص في العمر ، ولوحظت نفس التغييرات في المرضى الذين يعانون من Covid-19 الحاد.

وقالت الدكتورة ماريا مافريكاكي مدرس الطب النفسي في كلية هارفارد "إن دراستنا هي الأولى التي تُظهر أن COVID-19 مرتبط بالتوقيعات الجزيئية لشيخوخة الدماغ، و لقد وجدنا أوجه تشابه مذهلة بين أدمغة المرضى المصابين بـ COVID-19 والأفراد المسنين".