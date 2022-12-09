شكرا لقرائتكم خبر عن كل شىء عن جدري القرود في 6 أسئلة.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود أمس لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

وحول ذلك يرصد الخليج 365 ، كل ما يخص مرض جدري القرود، ويجيب عن جميع الأسئلة التي تطرق في أذهان القاريء، والتي تساهم في اكتشافه لحقيقة المرض، وذلك وفقا لموقع “ clevelandclinic”.





ما هو فيروس جدرى القرود ومتي ظهر؟فى عام 1958 اكتشف مرض شبيه للجدرى فى مستعمرات القرود، لذا أطلق عليه مرض "جدرى القرود"، وتم تسجيل أول حالة بشرية عام 1970 فى بلدان وسط وغرب إفريقيا، ويعد من الأمراض النادرة الموجودة فى قارة إفريقيا، ويعد من الفيروسات القشرية المسببة للجدرى. كيف يتعرض الشخص للإصابة بفيروس جدرى القرود؟هناك طريقتان وهما:

الأولي: عن طريق لمس جروح المريض أو البول والبراز.

- الثانية: عن طريق الرذاذ الصادر عن الجهاز التنفسى أثناء السعال والعطس.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدرى القرود؟هناك فئات كثيرة عرض للإصابة بفيروس جدري الجرود، ومنهم :

-الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، كمرضى الإيدز.

-مرضى سرطان الدم والغدد الليمفاومية.

-الحوامل .

-المرضعات.

-أصحاب الأمراض المزمنة.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس جدرى القرود؟- الشعور بالصداع.

- آلام فى عضلات الجسم.

- آلام فى الظهر.

- تضخم الغدد الليمفاوية.

- الإعياء والتعب.

- بعد مرور من يوم إلى ثلاث يظهر الطفح الجلدى.





- ما هي مدة حضانة فيروس جدرى القرود وكيف يتم العلاج؟تتراوح مدة الحضانة من الإصابة إلى ظهور الأعراض بين 7 و14 يومًا أو من 5 إلى 21 يوما.

لا يوجد علاج أساسى لجدرى القرود، لكن يمكن استخدام لقاح الجدرى، والأدوية المضادة للفيروسات، والجلوبيولين المناعى، للسيطرة عليه.

ما هي النصائح للوقاية من جدرى القرود؟- تجنب ملامسة الحيوانات الناقلة للمرض، مثل القرود.

- عزل المرضى عن الآخرين وعدم الاختلاط بهم.

- غسل اليدين جيدا بالماء الجارى والصابون.

- استخدم معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المرضى، مثل الكمامة والقفازات المطاطية.