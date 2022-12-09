شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيقاظ بين الساعتين 1 و4 صباحًا قد يكون مؤشراً على الإصابة بالكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الاستيقاظ بين الساعة 1 صباحًا و4 صباحًا قد يكون مؤشراً على الإصابة بالكبد الدهنى، ووفقًا لمجلة Nature and Science of Sleep، تعد اضطرابات النوم من الخصائص المعروفة لتندب الكبد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





كيف يرتبط النوم بصحة الكبد؟

الإيقاع اليومي لجسمنا هو ساعتنا الداخلية الرئيسية، والتي تعمل وفقًا للساعة الخارجية- شروق الشمس وغروبها - لضمان عمل جميع أعضائنا وأنظمتنا البيولوجية الداخلية بانسجام وفعالية وكفاءة.



أنواع اضطرابات النوم خلال الفترة ما بين 1 و 3 صباحًا ، يبذل الكبد قصارى جهده لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه أثناء النوم، لذلك إذا كان الكبد بطيئًا وراكدًا من تراكم الدهون أثناء وقت تطهير الكبد (1 و 4 صباحًا) ، سيحاول الجسم تخصيص المزيد من الطاقة لإزالة السموم وتحفيز جهازك العصبي على الاستيقاظ.أنواع اضطرابات النوم تؤثر اضطرابات النوم على حوالي 60 إلى 80% من مرضى الكبد المزمن ، وفقًا لمجلة أمراض الصدر يمكن أن يحدث هذا في أشكال الأرق، وانخفاض كفاءة النوم ، والنعاس أثناء النهار، ومتلازمة تململ الساق. أسباب مرض الكبد الدهني ​عادة ما ترتبط الحالة بعوامل الخطر التالية: أسباب مرض الكبد الدهني ​عادة ما ترتبط الحالة بعوامل الخطر التالية: - زيادة الوزن أو السمنة

- الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني

- ارتفاع نسبة الدهون في الدم وخاصة الدهون الثلاثية





أسباب أخرى للاستيقاظ في الصباح الباكرقد يعاني كبار السن أيضًا من الاستيقاظ في الصباح الباكر بسبب التغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية في أجسامهم مع تقدم العمر.

هناك ميل لكبار السن للاستيقاظ ثلاث إلى أربع مرات كل ليلة. التبول الليلي والقلق وحالات أخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تغيرات النوم المرتبطة بالعمر.

وجد الباحثون أيضًا أن أوقات النوم غير المتسقة مرتبطة بسلوكيات نمط الحياة السيئة بشكل عام، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الجودة.

ويشير مرض الكبد الدهني إلى وجود خلايا دهنية داخل الكبد يمكن أن يصبح هذا مزعجًا عندما يحد وجود هذه الخلايا الدهنية من الأداء السليم للكبد ، مما يتسبب في تراكم الفضلات السامة في الجسم.

قد لا تتمكن من تحديد الحالة في المراحل الأولية ، ومع ذلك ، فإن هذه العلامة المزعجة أثناء النوم قد تشير إلى أن الكبد في خطر.