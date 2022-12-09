شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لممارسة الرياضة أثناء الحمل بشكل صحي وآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على النساء الحوامل ممارسة الرياضة البسيطة من أجل حمل صحي، لذا يجب أن تكوني نشيطة بدنياً، وحتى الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا، مثل المشي، في هذا التقرير نقدم نصائح للحوامل لممارسة الرياضة بشكل صحي، بحسب موقع " tommys".

من الناحية المثالية، من الجيد أن تستهدفي نصف ساعة من النشاط كل يوم، ولكن ليس عليك القيام بكل ذلك مرة واحدة إذا لم تكوني تمارسى الرياضة قبل الحمل.

التغييرات الصغيرة في روتينك اليومي يمكن أن تساعدك حقًا.

ابدأى بـ 15 دقيقة من النشاط المستمر ثلاث مرات في الأسبوع وقومى بزيادة هذا تدريجياً إلى 30 دقيقة، 5 مرات في الأسبوع يمكن أن يكون هذا سهلاً مثل المشي لمدة 30 دقيقة، وأي قدر من النشاط أفضل من لا شيء.الشيء الرئيسي هو الحفاظ على نشاطك قدر الإمكان والقيام بأشياء تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع.

أي نشاط يزيد من معدل ضربات القلب والتنفس مهم على سبيل المثال ، يمكنك محاولة المشي إلى المتاجر أو صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد في العمل.حددي لنفسك الأهداف وكافئى جهودك، يمكنك وضع خطة هدف للتمرين لتحديد ما ستفعلينه ومتى.

والهدف هو بناء مستوى جيد من اللياقة البدنية والحفاظ عليه طوال فترة الحمل واستشيري طبيبك إذا كنتِ تخططين لبدء شكل جديد من التمارين.