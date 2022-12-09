شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع الفيروسات المرور من الكمامة؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة “medicalxpress”، تقريرا يوضح استخدام طريقة تحليلية جديدة قام بها باحثون بتتبع الفيروسات أثناء مرورها عبر أقنعة الوجه، وقارنوا فشلهم في طبقات التصفية لأنواع مختلفة من الأقنعة، وكتبت البيانات في دورية Scientific Reports.

فباستخدام الضغط العالي ، يقوم الجهاز بدفع سائل اللعاب الاصطناعي ، الملون باللون الأحمر ، بجزيئات الاختبار عبر قناع مشدود، وهذه هي الطريقة التي يحاكي بها الباحثون عملية الإصابة بالقطيرات، ويتم استخدام الطريقة الجديدة التي تم إنشاؤها في Empa حاليًا من قبل مراكز الاختبار المعتمدة لضمان جودة أقنعة الوجه النسيجية لأن القناع الواقي الآمن والفعال يجب أن يفي بالمتطلبات الصعبة، ويجب أن يحمي من الجراثيم ويتحمل قطرات اللعاب المتطايرة وفي نفس الوقت السماح بمرور الهواء.

الآن يخطو باحثو إمبا خطوة أخرى إلى الأمام، وتُظهر الصور التي تم التقاطها باستخدام مجهر إلكتروني ناقل أن بعض جزيئات الفيروس تمكنت من شق طريقها إلى الطبقة الأعمق من القناع ، بالقرب من الوجه، ومع ذلك ، لا تكشف الصور دائمًا ما إذا كانت لا تزال هذه الفيروسات معدية ، وذلك كما يقول بيتر ويك من مختبر إمبا لتفاعلات الجزيئات والبيولوجيا في سانت غالن.

وهدف الباحثين، أنهم يريدون معرفة مكان احتجاز جسيم الفيروس بالضبط داخل قناع الوجه متعدد الطبقات أثناء الإصابة بالقطيرات ، وأي مكونات القناع يجب أن تكون أكثر كفاءة، وكنا بحاجة إلى طرق تحليلية جديدة لفهم الوظيفة الوقائية للتقنيات المطورة حديثًا بدقة ، مثل الطلاءات القاتلة للفيروسات، وذلك كما أشار وقال الباحث في إمبا ، رينيه روسي ، من مختبر المحاكاة الحيوية للأغشية والمنسوجات في سانت غالن.

وبعد كل شيء ، هذا هو بالضبط أحد أهداف مشروع ReMask ، حيث يتعاون خبراء البحث والصناعة والرعاية الصحية مع Empa في مكافحة الوباء لتطوير مفاهيم جديدة لأقنعة وجه أفضل وأكثر راحة واستدامة .

الطريقة الجديدة هي طريقة الفلورسنت للكشف عن التفكك الفيروسي الناجم عن المواد المضادة للفيروسات.

وتعتمد العملية الجديدة على صبغة رودامين R18 ، والتي تنبعث منها ضوء ملون، ويتم استخدام فيروسات اختبار غير خطرة ومعطلة ، مقترنة بـ R18 وبالتالي تصبح جمالًا محتضرًا، وتضيء بمجرد تلفها.

ويقول ويك، يشير التألق بشكل موثوق وسريع وغير مكلف إلى وقت قتل الفيروسات، وبناءً على كثافة توهج طبقة القناع ، وجد الفريق أنه بالنسبة لأقنعة النسيج والنظافة ، تفشل معظم الفيروسات في الطبقة الوسطى بين الطبقات الداخلية والخارجية للقناع. في أقنعة FFP2 ، كانت الطبقة الثالثة من أصل ست طبقات أكثر توهجًا - ومرة ​​أخرى ، احتجزت الطبقة المركزية عددًا كبيرًا بشكل خاص من الفيروسات. يمكن الآن استخدام هذه النتائج لتحسين أقنعة الوجه.