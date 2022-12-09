شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الشتاء.. 9 طرق لمعالجة مشكلات الجلد مع برودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موسم الشتاء تزداد مشاكل الجلد المرتبطة به بشكل عام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجفاف أو الجلد الجاف ، تشقق الشفاه ، نوبات الصدفية والأكزيما، وبعض الأمراض الجلدية التي يسببها البرد مثل تورم الأصابع والأرتكاريا الباردة.

وما يحدث في الشتاء هو أن خلايا الجلد لدينا غير قادرة على الاحتفاظ بما يكفي من الرطوبة وبالتالي تقليل التماسك بينها.

ويميل الجلد إلى التقشير عند حدوث ذلك، ويمكن أن تكون هذه الأمراض مزعجة للغاية لأنها تميل إلى التسبب في الكثير من الحكة والتهيج في المنطقة المصابة، وفي بعض الأحيان، يصاب الجسم بأكمله ثم يتسبب في حكة لا تطاق، وإحساس حارق، وحتى انتفاخات في الجسم إذا كان الشخص يميل إلى خدشه.

طرق معالجة مشاكل البشرة خلال فصول الشتاء

نعرض فيما يلى وفقا لموقع " OnlyMyHealth " ، أبزر طرق معالجة جفاف البشرة في الشتاء

1. رطب جلدك جيدا

بعض النصائح العامة للوقاية من هذه المشاكل هي زيادة ترطيب الجلد الذي يترجم إلى وضع مرطب كثيف عدة مرات في اليوم على الجسم بالكامل ، دائمًا على بشرة رطبة قليلاً.

يتم امتصاص أي كريم أو غسول أو زيت بشكل أفضل عند وضعه على بشرة رطبة ،هناك قاعدة مدتها 3 دقائق للمرطبات: استخدم مرطبًا / زيتًا جيدًا خلال 3 دقائق من الاستحمام.

2. التحكم في درجة حرارة الماء

يجب ألا تكون درجة حرارة ماء الاستحمام عالية جدًا، الماء الفاتر هو الأفضل للاستحمام وغسل الوجه والشعر، المنظفات الخفيفة غير المعطرة والصابون وغسول الجسم والشامبو هي الأفضل للاستخدام في الشتاء.

يجب تجنب أي نوع من أنواع التقشير الجسدي / اللوف ، خاصة إذا كان لديك ميل إلى جفاف الجلد. يجب تجنب الحمامات الطويلة أيضًا.

3. ترطيب الجلد

في الليل ، بعد غسل وجهك ويديك وقدميك ، يجب استخدام كريم انسداد جيد، يعد الفازلين خيارًا جيدًا للجميع باستثناء الأشخاص الذين لديهم بشرة معرضة لحب الشباب، سيساعدك الاستخدام المنتظم في الحصول على بشرة ناعمة على اليدين والقدمين وتوهج بشرة الوجه، يساعد بشكل كبير في علاج الكعب المتشقق أيضًا ، فقط ضعيه على قدميك وارتدي الجوارب القطنية بعد ذلك.

4. ترطيب الجسم

لا تهمل استهلاكك للمياه، اشرب ما لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا من الماء ، حتى في الشتاء، يمكنك شرب الماء الفاتر إذا كنت تفضل ذلك.

5. قم بتضمين الأطعمة المضادة للأكسدة

زيادة محتوى مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي أيضًا، المكسرات والبذور غنية بأحماض أوميجا الدهنية وهي مفيدة للغاية في ترطيب بشرتك من الداخل.

6. إعطاء الأولوية للشفاه

تحتاج الشفاه إلى ذكر خاص لأنها تميل إلى الجفاف الشديد والتشقق في الشتاء، ينصح باستخدام مرطب شفاه جيد ، ويفضل أن يكون مع عامل حماية من الشمس.

7. استخدم واق من الشمس

الواقي من الشمس إلزامي ، حتى أثناء الشتاء، فهو يحمي بشرتنا من أشعة الشمس الضارة ، وبالتالي يمنع تكوين التصبغ ويبطئ معدل الشيخوخة ، في الشتاء ، نظرًا لأن الجلد جاف لمعظمنا ، يمكن أن تسبب أشعة الشمس المزيد من الحساسية والطفح الجلدي على شمسنا.

8. المرطب

يميل الأشخاص الذين يعيشون في منازل ذات تدفئة مركزية إلى الحصول على بشرة أكثر جفافاً، يجب عليهم إما الحفاظ على درجة الحرارة في إعداد أقل أو استخدام مرطب بجانبها، تجنب الخروج عند هبوب الرياح لأنها قد تجرد بشرتك من الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها.

9. استعد بعوامل التدفئة

تأكد من أنك ترتدي قفازات وجوارب، خاصة إذا كنت تخرج ولديك ميل للإصابة بتورم الأصابع وتورم واحمرار أصابع اليدين والقدمين.