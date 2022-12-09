شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أوراق الجوافة.. تساعد في السيطرة على السكر وضغط الدم والكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لموقع " healthline"، تستخدم الجوافة تقليديا لعلاج الأمراض المختلفة مثل الإسهال والجروح والروماتيزم ومشاكل الرئة والقرحة وما إلى ذلك.تحتوي الجوافة على عدد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفلافونويد وحمض الجوايافوليك وحمض الجواانويك والجواجاديال والجواجافيرين وغيرها الكثير.

بفضل أنشطتها الدوائية والبيولوجية الواسعة ، فإن نبات الجوافة يتمتع بإمكانات علاجية كبيرة. يعرض أنشطة بيولوجية مختلفة مثل مضادات الإسهال ، ومضادات الميكروبات ، ومضاد السعال ، ومضادات الأكسدة ، ومضادات السرطان ، والنشاط المضاد للإجهاد.

القوة الطبية لأوراق شجرة الجوافة:

تحتوي الفاكهة على بذور صغيرة عديدة صالحة للأكل، لكن أوراق الجوافة هي مستخلص طبي ويمكن تناولها كأعشاب أو وضعها على الجلد أو ابتلاعها كأوراق أو مكملات غذائية.

من أجل التئام الجروح:

الإمكانات المضادة للبكتيريا لمستخلصات الأوراق الخام من بسيديوم غواجافا لين، ضد بعض البكتيريا المصاحبة للجروح الجراحية والحروق والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة تم فحصها تحت ظروف مختلفة. كشف الفحص الكيميائي النباتي عن وجود بعض المركبات النشطة بيولوجيا التي ارتبطت بأنشطة مضادة للميكروبات.

جيدة للـكبد والأمعاء:

أظهرت دراسة مشتركة من جامعة الإسكندرية، وجامعة دمنهور، أن مستخلص أوراق الجوافة بسيديوم (PGLE) هو دواء فعال للغاية في علاج اضطرابات الأمعاء أو اختلالات الكبد.

كدواء مضاد للسرطان:

أظهرت دراسة بشرية تهدف إلى استكشاف التأثير المفيد لهذا النبات على سرطان البروستاتا أن مستخلص الجوافة يساعد في تقليل حجم الورم، أكدت دراسة أخرى من قبل Journal of Medicinal Food (2012) التأثير المضاد للسرطان لهذا النبات ضد سرطان البروستاتا البشري.

علاج لارتفاع ضغط الدم:

أظهرت دراسة على مرضى ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) انخفاضًا ملحوظًا في الكوليسترول الكلي في الدم (9.9 %) ، والدهون الثلاثية (7.7 %) ، وضغط الدم (9.0 / 8.0 ملم زئبق) مع زيادة صافية كبيرة في البروتين الدهني عالي الكثافة الكوليسترول (8.0 في المائة) بعد 12 أسبوعًا من استبدال ثمار الجوافة في المجموعة أ مقارنة بالمجموعة ب.

لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم:

وجد أن مستخلص أوراق الجوافة يحسن مستويات السكر في الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ، ومقاومة الأنسولين.

البثور وحب الشباب والأمراض الجلدية:

أظهرت دراسة أردنية أن مستخلص أوراق الجوافة كان فعالًا في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، على الأرجح بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، كما أظهرت دراسة يابانية أن مستخلصات أوراق الجوافة تقلل التجاعيد وتبطئ علامات الشيخوخة، ربما بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

تعزيز جهاز المناعة:

تحتوي مستخلصات أوراق الجوافة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية والأنشطة البيولوجية كعوامل منشطة للمناعة.