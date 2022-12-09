شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التخلص من البقع الداكنة على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقع الداكنة فى الجسم من الأمور المزعجة التى يعانى منها البعض وخصوصا السيدات مما يسبب لهن الإحراج، وتظهر البقع الداكنة عندما تنتج خلايا الميلانين صبغة أكثر من المعتاد.

وحسب ما ذكره موقع healthgrades يساعد الميلانين على حماية بشرتك وعينيك من الأشعة فوق البنفسجية. كما أنه مسئول عن لون بشرتك وشعرك وعينيك، وغالبًا ما تظهر بقع داكنة على مناطق بشرتك التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، و الأدوية والتغيرات الهرمونية وعوامل أخرى قد تتسبب أيضًا في ظهور البقع الداكنة.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية أو العلاجات الطبية التي يمكن أن تساعد في تفتيحها وهى:

الصبار والاربوتين

الألوسين منتج طبيعي موجود في نبات الصبار، يبدو أنه يثبط التيروزيناز ، وهو إنزيم يساعد على إنتاج الميلانين، ويساعد على تفتيح الأماكن الداكنة.





عرق السوس

مركب عرق السوس الرئيسي ، الجلابريد، هذا المستخلص يخفف البقع الداكنة الناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.

تظهر نتائج إحدى الدراسات أن الجلابريدين يعمل على تفتيح البشرة 16 مرة بشكل أكثر فعالية من الهيدروكينون ، وهو عامل شائع لتفتيح البشرة.

مستخلص التوت

يأتي مستخلص التوت من أوراق التوت المجففة، و تظهر الأبحاث المحدودة أن العنصر النشط في التوت يمنع تكوين ونقل الميلانين، وأظهرت إحدى الدراسات في المراجعة أيضًا نتائج إيجابية عند علاج الكلف بزيت مستخلص التوت.

باكوتشيول

الباكوتشيول عبارة عن ريتينول نباتي قد يساعد في تفتيح البقع الداكنة، كما أشارت النتائج إلى أن الباكوتشيول كان فعالًا في تقليل التجاعيد وفرط التصبغ مثل الريتينول ، مما أدى إلى آثار جانبية أقل.

توجد عدة خيارات مفيدة لتفتيح أي بقع داكنة:

تستخدم العلاجات بالليزر طاقة ضوئية مركزة على الجلد. تزيل بعض العلاجات طبقة الجلد الداكنة تلو الأخرى، ومع ذلك ، فإنها تنطوي على مخاطر مثل التورم والتندب والعدوى.

تعمل منتجات التقشير الكيميائي على تفتيت خلايا الجلد الميتة على الطبقة العليا من الجلد. في بعض الأحيان ، تساعد إزالة الطبقة العلوية في إزالة البقع الداكنة وإضفاء مظهر أكثر تناسقًا. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب هذه أيضًا تهيج الجلد.