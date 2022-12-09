شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يساعدك فقدان الوزن في علاج التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن يعد مهمة صعبة للعديد من مرضى التهاب المفاصل، فالتعرض للسمنة يعد من أسباب الإصابة بإجهاد المفاصل، ولكن فقدان الوزن الفعال يمكن أن يساعد في السيطرة على الألم، وهذا وفقا لموقع “indiatoday”.

أشار التقرير، أنه يُنصح باتباع نظام غذائي متوسطي للتحكم في التهاب المفاصل، فيتسبب التهاب المفاصل الشعور بتورم وألم في المفاصل، ويتسبب في التصلب وجعله أكثر ألمًا، وغالبًا ما تزداد هذه الحالة سوءًا مع تقدم العمر إذا لم يتم أخذ الحذر.

وكان هناك زيادة في حدوث هشاشة العظام في جميع أنحاء العالم، و إنه غضروف تنكسي في المفاصل مرتبط بالعمر، إلى جانب ارتباطه بعنصر وراثي ، يبدو أن هذا النوع من التهاب المفاصل يتأثر بشخص يعاني من السمنة، ويمكن أن يعاني الشخص المصاب بهشاشة العظام ويعاني من زيادة الوزن من الضغط على المفاصل.

وفي الواقع ، فيعد التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي يحدث عندما يبدأ جهازك المناعي بمهاجمة أنسجة الجسم ، يوجد التهاب يكون فيه تقييد للحركة، وفقًا للدكتور شيثانا د ، استشاري أمراض الروماتيزم ، مستشفى Aster CMI ، بنجالور ، فهناك المزيد من الأدلة على أن السمنة وزيادة الأنسجة الدهنية ، والخلايا الدهنية في الجسم تميل إلى إنتاج بعض المواد الكيميائية التي تسمى السيتوكينات أو السيتوكينات المسببة للالتهابات ، والتي يسبب المزيد من المشاكل في المفاصل إذا كان الشخص يعاني من السمنة لأن النشاط البدني مقيد.

فالسيتوكينات هي البروتينات التي تزيد من الالتهاب في المفاصل، وكلما زاد السمنة لدى مريض التهاب المفاصل الروماتويدي ، زادت مستويات IL6 والسيتوكينات الأخرى في الجسم. وسيؤدي ذلك إلى مشاكل في المفاصل مع التهاب إضافي ومزيد من الضرر.

وهناك مشكلة أخرى يمكن أن يعاني منها مريض التهاب المفاصل مع السمنة وهي علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي وهي الأدوية.

وهناك عدد من الأدوية مثل الميثوتريكسات والليفونوميد لها تأثير على الكبد، و لذلك يجب مراقبة باستمرار الكبد والإنزيمات أثناء وصف هذه الأدوية كونهم يعانون من السمنة ، فإن المرضى الذين يعانون من السمنة يعانون من خلل في وظائف الكبد وفوق ذلك يصبح من الصعب جدًا استخدام هذه الأدوية التي تعمل بشكل جيد للغاية مع التهاب المفاصل إذا كانت لديهم مشكلة أساسية في الكبد. وبالتالي ، من المهم للغاية السيطرة على السمنة لتحسين نتائج التهاب المفاصل .

كيف يمكن لمرضى التهاب المفاصل فقدان الوزن؟

يتضمن فقدان الوزن بشكل فعال لمريض التهاب المفاصل مزيجًا من التمارين والنظام الغذائي. ولذا عليهم ممارسة المشي البطيء أو المشي السريع، ويمكنهم القيام بركوب الدراجات و تمارين السباحة الداخلية أو التدريب المتقاطع، فالتمارين التي تعتمد على الماء في حوض سباحة بمياه دافئة لا تعمل على تقوية العضلات فحسب ، بل إنها طريقة جيدة لفقدان الوزن بشكل بطيء وفعال.

ويجب التحكم في الكمية واتباع نظام غذائي صحي، ويجب تناول كل وجبة قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية ، إلى جانب المزيد من البروتينات من مصادر نباتية أو اللحوم الخالية من الدهون، ويجب تجنب اللحوم الحمراء.