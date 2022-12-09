شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون آلام المشي مؤشر على مدى الإصابة بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكتل غير المبررة، والنتوءات والتعب العام هي فى بعض الأحيان مؤشرات مبكرة للسرطان، لكن الكفاح من أجل المشي يمكن أن يكون أيضا علامة على المرض، وفقا لما نشر في صحيفة ذي صن البريطانية .

ويعد سرطان العظام، والذي يشار إليه غالبا باسم ساركوما الغضروفية العظام، نادرا نسبيا، وهو أكثر شيوعا عند الأطفال والشباب، وغالبا المشي يسبب للمريض ألم في الساق ما يجعل من الصعب على الشخص المصاب المشي.كما توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "يمكن أحيانا الخلط بين الألم بشكل خاطئ والتهاب المفاصل وآلام العظام السرطانية قد لا يتم تخفيفها عن طريق المسكنات، ويمكن أن تتفاقم في الليل، أو تأتي وتختفي بشكل متقطع.

وتشمل الأعراض السبعة الأخرى لسرطان العظام ما يلي

- تورم (حول العظام المصابة)

- احمرار (حول العظام المصابة)

- المشي مع عرج

- كسر العظام بسهولة

- حرارة عالية

- فقدان الوزن غير المبرر

- التعرق، وخاصة في الليل

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "راجع طبيبك إذا كنت تعاني من آلام العظام المستمرة أو الشديدة أو المتفاقمة، أو إذا كنت قلقا من وجود أي أعراض أخرى لسرطان العظام. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون أعراضك ناجمة عن السرطان، فمن الأفضل التأكد من الحصول على التشخيص المناسب".

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة إلى أن صعوبة المشي يمكن أن تكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ.ويحدث هذا عندما ينمو السرطان في الفص الجبهي. وهو جزء الدماغ المسؤول عن الحركة مثل المشي.

وأورام الدماغ التي تضغط على جذع الدماغ - المسؤول عن وظائف الجسم المهمة مثل التنفس - يمكن أن تؤدي أيضا إلى عدم الثبات وصعوبة المشي.وبالمثل، فإن السرطان الذي ينمو بالقرب من الغدة الصنوبرية أو عليها، والتي تنتج هرمونا يسمى الميلاتونين، يمكن أن يؤدي إلى عدم الثبات عند المشي.