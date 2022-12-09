شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الذكاء الاصطناعي يساعد في تقليل مخاطر فقدان البصر والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة (AI) التي تكتشف التغييرات الطفيفة في شبكية العين أن تغير قواعد اللعبة في مساعدة ملايين الأشخاص على تجنب فقدان البصر أو العمى.

فنموذج التعلم العميق للشبكية ، الذي تم تطويره خلال دراسة استمرت ثلاث سنوات من قبل جامعة موناش ، يساعد الأطباء على اكتشاف وتوقع مخاطر انسداد الوريد الشبكي الذي يحدث عندما تسد جلطة دموية الوريد في شبكية العين.

ولكن التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة على التنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ، لأن شبكية العين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأجزاء أخرى من الجسم من خلال الجهاز العصبي المركزي.

وأجرت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Eye ، مجموعة Monash Medical AI Group ، التي تقع داخل مركز موناش للأبحاث الإلكترونية بالجامعة.

وقال مؤلف الدراسة الأستاذ المشارك Zongyuan Ge ، وهو زميل باحث أول مساعد في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة النظم الحاسوبية ، إن RVO هو ثاني أكثر أمراض الأوعية الدموية الشبكية شيوعًا في العالم ، حيث يصيب ما يقدر بنحو 16 مليون شخص، وإذا تم تشخيصه بعد فوات الأوان أو ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر ، أو العمى في الحالات الخطيرة.

وأثناء الدراسة ، درب الباحثون نموذجًا للذكاء الاصطناعي للتمييز بين أكثر من 10500 صورة لقاع العين صور لجزء الخلفي من العين، و تم جمعها من مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان، و كان بعض المرضى الذين تم التقاطهم في الصور يعانون من انسداد في الوريد الشبكي ، في حين أن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

وقال الأستاذ المساعد جي إن الذكاء الاصطناعي ركز في السابق على أمراض العيون التقليدية مثل اعتلال الشبكية السكري أو الجلوكوما أو إعتام عدسة العين.

وقال، من النادر أن تربط دراسة بين صور قاع العين وعوامل الخطر المتعلقة بالأمراض العصبية والجهازية ، نعتقد أن دراستنا تعزز فهمنا لما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي حقًا في تشخيص الأمراض وإدارتها."

وتم استخدام مئات الآلاف من البيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ، وتمكين التنبؤات الدقيقة للغاية، وأشار الأستاذ المساعد جي إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إجراء عمليات حسابية ضخمة والتقاط عوامل غير معروفة وغير ذات صلة على ما يبدو من أجل التصنيف تتجاوز بكثير تفكير الإنسان وقدراته .

ومن المحتمل أن تكون أداة الخوارزمية أداة قوية لمساعدة الأطباء والأطباء على توقع مخاطر RVO وأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية الأخرى مثل السكتة الدماغية في المستقبل حتى لو لم يتخصصوا في هذا المجال.

كل ما سيحتاجون إليه هو كاميرا قاعدية "ذكية" وهي متاحة الآن على نطاق واسع ، حتى في البلدان النامية ومنصة حوسبة سحابية متكاملة مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي.