شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع طنين الأذن ودلالاته وأى مرحلة عمرية أكثر عرضة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طنين الأذن هو أحد الأعراض التي يشعر بها البعض وتكون علامة على وجود مشكلة وحالة طبية، وذلك عندما يشكو الشخص من سماع أصوات رنين في الأذنين، وينصح الأطباء أنه إذا اشتكى الشخص من سماع ضوضاء في أذنه، فيجب عليه فحصها على الفور، وفقا لموقع “indiatoday”.

ينتج الطنين عن رنين في الأذن، وهذا الأمر يعد عرضا أو علامة على وجود مشكلة صحية، فقد يعاني معظم الأشخاص في أواخر الخمسينيات من العمر من هذا العرض، ومع ذلك ، قال الخبراء إن المزيد من الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وحتى الأطفال يشكون من أصوات طنين أو نقر أو هسهسة في آذانهم.

ما هو الطنين؟

قال الدكتور سوريندر كومار ، استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة ، : " الطنين هو صوت يسمعه المريض في أذنه الداخلية عندما لا يصدر صوت في الواقع".

وينقسم طنين الأذن إلى فئتين وهما موضوعية وذاتية، ويحدث الموضوعي عندما يستطيع المريض فقط سماع الصوت، ويحدث الطنين الذاتي عندما يستطيع كل من المريض والفاحص سماع الصوت داخل الأذن.

وفي بعض الأحيان ، يسمع الكثير من الناس رنينًا في آذانهم بعد الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة، وعلى الرغم من أنه قد يكون بسبب التهاب الأذن أو تراكم شمع الأذن.

وقد يكون صوت الرنين ضعيفًا أو مرتفعًا ، أو مرتفع الصوت أو منخفض الصوت، فصوت الأذن أو طنين الأذن هو أحد أعراض وجود خطأ ما في الجهاز السمعي ، والذي يتضمن الأذن ، والعصب السمعي الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ .

و يقول الدكتور سريرام فالوري ، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في أبولو كلينيك ، مانيكوندا ، "أجزاء الدماغ التي تعالج الصوت، يمكن أن يحدث طنين الأذن أيضًا مع فرط الحساسية أو عدم تحمل الصوت".

ويمكن أن يختلف علاج طنين الأذن من شخص لآخر ويعتمد في الغالب على الأعراض المختلفة، ويشمل العلاج تدريب الطنين الذي يساعد في تخفيف الأعراض المزمنة على المدى الطويل.

وبناءً على المواقف الصعبة ، يمكن التحكم في طنين الأذن باستخدام الوسائد الصوتية وأجهزة المختلفة، شارك الأطباء أنه إذا اشتكى الشخص من طنين في آذانهم ، فيجب عليهم فحصه على الفور.