شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات لمرض السكري .. منها فقدان الوزن والعطش الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الشباب قد ارتفعت، وكتب الخبراء في المجلة الطبية البريطانية أن أعمارهم تقل عن 30 عامًا، وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة إنه غالبًا ما يشار إليه على أنه " قاتل صامت '' ،لأن معظم الناس لا يتعرفون على علامات المرض ، متجاهلين ذلك على أنه شيء آخر ،وفقا لما نشر في موقع thesun البريطاني.

وفي ذات السياق قال باحثو الدراسة: "أظهرت دراستنا اتجاهًا تصاعديًا واضحًا لعبء داء السكري من النوع 2 المبكر، توفر هذه النتائج أساسًا لفهم الطبيعة الوبائية لمرضى السكري، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المشكلة من منظور عالمي."

كما أوضح الباحثون إن عامل الخطر الرئيسي للظهور المبكر لمرض السكري هو ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ،وأضافوا أن معدل الوفيات بين النساء أعلى من الرجال دون سن الثلاثين.

علامات مرض السكر

وهناك سبع علامات يمكنك البحث عنها عندما يتعلق الأمر بمرض السكري من النوع 2 ، ويقول الخبراء إن الكثير من الناس لديهم هذه الحالة دون أن يدركوا ذلك:

التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

عدم وضوح الرؤية