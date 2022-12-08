شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي قبل الزفاف.. 4 نصائح للحصول على بشرة متوهجة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع اقتراب موعد الزفاف ، يركز الكثيرون على تناول الطعام الصحي للحصول على بشرة متوهجة وجسم صحي ، فلا يجب عليك تخطي وجبات الطعام أو تجويع نفسك لإنقاص وزنك، فلا يمكن تحقيق الوزن المثالي والصحة العامة دون اتباع الخطوات الصحيحة، يمكن أن تساعدك بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة على الاستعداد ليومك الخاص، وإليك أفضل النصائح الغذائية وأكثرها فعالية لمساعدتك على الاستعداد من الداخل والخارج، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

النصائح الفعالة لنظام غذائي قبل موعد الزفاف:1. قلل من السكر والوجبات السريعة

قد يبدو هذا قاسيًا وصعبًا بعض الشيء ، لكن جسمك سيقدرك إذا توقفت عن تناول السكر والأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي، السكر ، مهما كان شكله ، لا يساهم في عدم التوازن الهرموني فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب، يعمل السكر الأبيض ، وهو كربوهيدرات مكرر ومعالج ، على تسريع ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا ، يفضل الابتعاد عن الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للكشف.

2 الكربوهيدرات والدهون الصحية

يجب ألا تتجنبى العناصر الغذائية المغذية مثل الكربوهيدرات والدهون الصحية، تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة ، مثل القمح الكامل ، والشوفان ، والخبز البني ، والمكرونة البنية ، وما إلى ذلك ، قومى بتضمين الخضار الخضراء ، والبروتين ، والسلطات في وجبتك، قومى بتضمين البقوليات مثل الحمص والفاصوليا، بالإضافة إلى كونه مصدرًا كبيرًا للبروتين ، فإن العدس غني أيضًا بالمعادن.

3. شرب الكثير من الماء

يعد شرب الماء بكميات وافرة من النصائح الأكثر شيوعًا ولكن هذا لسبب وجيه، يحسن تناول كمية كافية من الماء عملية الهضم ، ويحسن صحة الجلد ، ويحسن التمثيل الغذائي ، والعديد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن تساعدك على الاستعداد ليومك الخاص، يمكنك أيضًا إضافة ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة الطازجة وشاي الأعشاب وماء التخلص من السموم وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الماء إلى روتينك لتجنب أن يكون مملًا.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

غالبًا ما ترتبط التمارين الرياضية بفقدان الوزن عند إجرائها قبل الزفاف ومع ذلك ، فإن ممارسة الرياضة لا تساعد فقط على فقدان الوزن ولكن أيضًا إدارة الوزن الصحي، يساعد على تحسين وظائف الجسم المختلفة، كما أنه يصنع العجائب لبشرتك، قد يساعدك التمرين أيضًا على إعادة توجيه التوتر والعواطف الأخرى التي قد تزعجك مع اقتراب يومك الخاص.