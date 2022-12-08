شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات ..اعرفى كيفية التعامل عندما يعاني طفلك من الحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يعاني طفلك من الحمى ، فهذه علامة على أن جهاز المناعة لديه يقاوم العدوى، لن يؤدي خفض الحمى إلى التخلص من العدوى ، ولكنه يمكن أن يخفف بعض الانزعاج ويتيح فرصة لإعادة تقييم أعراض طفلك، وفقا لما نشره موقع " childrens".

العلامات التي تشير إلى إصابة طفلك بالحمى:

يشعر بالدفء أكثر من المعتاد

التعرق

يرتجف

فقدان الشهية

آلام الجسم العامة

التهيج

إذا كنت تشك في إصابة طفلك بالحمى ، فاستخدم مقياس حرارة لقياس درجة حرارته.

أي ميزان حرارة هو الأكثر دقة؟

عند اختيار مقياس حرارة ، ضع في اعتبارك عمر طفلك ومستوى راحتك باستخدام مقياس الحرارة، تأكد من ذكر نوع مقياس الحرارة المستخدم ومنطقة الجسم التي تم أخذ درجة الحرارة منها والقراءة الدقيقة.

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء بالتوقف عن استخدام موازين الحرارة الزئبقية لمنع التسمم العرضي.

ثلاثة أنواع موصى بها من موازين الحرارة الرقمية

مقياس حرارة رقمي متعدد الاستخدامات: يقرأ درجة حرارة الجسم عندما يلمس المستشعر الموجود على طرف ميزان الحرارة الجسم، يمكن استخدامه للقراءات الشرجية أو الفموية أو تحت الإبط، يوصى به للأطفال حتى سن 3 سنوات (الشرج) و 4 إلى 5 سنوات وما فوق (عن طريق الفم).

الشريان الصدغي (ترمومتر الجبهة): يقرأ موجات حرارة الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الشريان الصدغي ، والذي يمر عبر الجبهة، يوصى به للأطفال بعمر 3 أشهر فما فوق.

طبلة الأذن (مقياس حرارة الأذن): يقرأ موجات حرارة الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن طبلة الأذن، يتم الحصول على القراءات عن طريق الإدخال في الأذن، يوصى به لمدة 6 أشهر وما فوق.

كيف تخفض حمى الطفل؟

إذا كان طفلك يعاني من الحمى ، فهناك طرق لتوفير الراحة والمساعدة في تقليل الحمى:

السوائل: قدِّم الكثير من السوائل للشرب، يمكن أن تؤدي الحمى المطولة إلى الجفاف.

حمام الإسفنج: ضعي حمام إسفنجي فاتر للمساعدة في خفض درجة حرارة طفلك، لا تضع طفلك في ماء بارد أو تستخدم كحول في محاولة لتبريده، يمكن أن يكون الكحول الذي يتم استنشاقه أو امتصاصه عبر الجلد ، سامًا.

الملابس: قم بإزالة الملابس غير الضرورية لجعل طفلك يشعر بالراحة، ألبس طفلك ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء.

الراحة: قم بتغطيتها بغطاء خفيف إذا بدا طفلك باردًا.

الطب: فكر في استخدام الأدوية الخافضة للحمى، تحقق من الملصق أو اتصل بطبيب الأطفال لمعرفة الجرعة الصحيحة لطفلك.

متى يجب أن تقلق بشأن الحمى؟

أصغر من 3 أشهر مع درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى

العمر من 3 إلى 6 أشهر مع درجة حرارة تصل إلى 38.89 درجة مئوية ويبدو سباتًا جدًا أو سريع الانفعال .

سن 6 إلى 24 شهرًا مع درجة حرارة أعلى من 38.89 درجة مئوية ، وتستمر لأكثر من يوم.

متى يجب أن تأخذ طفلك إلى غرفة الطوارئ بسبب الحمى؟

إذا كان ارتفاع درجة حرارة طفلك مصحوبًا بما يلي:

صعوبة في التنفس

عدم تجاوب

شفاه جافة أو عيون غارقة

القيء الزائد

الجفاف مع زيادة التبول