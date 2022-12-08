شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الزنجبيل يساعد على الهضم ويخفف الألم والالتهابات في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناسب بعض المشروبات الساخنة الأجواء الباردة في موسم الشتاء، ومن أبرزها مشروب الزنجبيل، إذ تتمتّع هذه النبتة الجذرية بالعديد من الفوائد، وفقا لما نشرته صحيفة "سي ان ان ".ويمكن أن يساعد الزنجبيل في الهضم، كما يمكنه أن يكون علاجًا مفيدًا للغثيان، وتخفيف الألم، والالتهابات.

ويتمتّع الزنجبيل أيضًا بميزة مضادة للميكروبات، ويساعد في الوقاية من أمراض فصل الشتاء.

استخدامات الزنجبيل

في الطب البديل أيضًا، وتشمل استخداماته:

تخفيف أعراض البرد والزكام

تخفيف حالات الغثيان والدوار

تخفيف آلام الدورة الشهرية

تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

تنشيط الدورة الدموية

ولكن لا ينبغى الإفراط في استخدام الزنجبيل،حيث ينبغى استهلاك 2 إلى 4 جرامات من النبتة الطازجة كحد أقصى في اليوم، مشيرةً إلى أن 250 جرامًا من الزنجبيل المطحون يعادل جرامًا واحدًا من الزنجبيل الطازج.

ويمكن أن يتسبب استخدام الزنجبيل بكميات زائدة بهذه المشاكل الصحية

حرقة في المعدة

الإصابة بالإسهال

خفض مستوى سكر الدم

خفقان القلب

ويجدر بالذكر أن الزنجبيل يتعارض أيضًا مع الأدوية المضادة لتخثّر الدم، والمضادة لتكسر صفائح الدم، ما قد يؤدي لنزيف الدم.