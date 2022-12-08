معلقة قبل النوم للتخسيس

بيروت - نادين محمد - ترغب العديد من النساء بخسارة بضع كيلوغرامات من وزنهن دون جهد يبذل، فيبحثن عن بعض الوصفات السهلة التي تساعد في تحقيق ذلك، من مشروبات إلى مزيج من المكونات الجافة التي تساعد على حرق الدهون، يتم تناولل ملعقة منها قبل النوم.

هذه الوصفات كثيرة، جمعنا منها في هذا المقال، ولكن لمصداقية موقع "الجميلة" مع قارئاته، لا بد من استشارة طبيب مختص أو خبير قبل اعتماد أي منها، إذ قد تتسبب ببعض الأضرار لدى البعض.

وصفات للتخسيس قبل النوم



وصفة العسل لتخسيس قبل النوم



بينت الدراسات العلمية أن العسل له القدرة على السيطرة على الشهية، وتناول ملعقة منه قبل النوم يساعد على حرق المزيد من الدهون في الجسم، لأنه يعمل على تحفيز الكبد لإنتاج المزيد من الغلوكوز الذي يحافظ بدوره على ارتفاع مستويات السكر في الدماغ وإطلاق هرمونات لحرق الدهون، ما يجعله مكوناً فعالاً للتخسيس.

إلى ذلك، يساهم العسل في تحفيز عملية الأيض في الجسم خلال فترة النوم، لاحتوائه على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المهمة.

من جهة ثانية، تناول العسل قبل النوم يحسن الحالة المزاجية وينظم طول ونوعية النوم، لأنه يعمل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين Serotonin وتحويله إلى الميلاتونين Melatonin الذي ينظم دورة النوم.

تمزج ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافىء ويتم تناوله قبل الخلود إلى النوم.

وصفة العسل والزنجبيل للتخسيس



المكونات

• ملعقة من العسل.

• ملعقة من مسحوق الكاكاو.

• ملعقة من مسحوق القرفة.

• ملعقة من الزنجبيل المبشور.

• كوب من الماء الدافىء.

الطريقة

• تضاف جميع المكونات إلى الماء الدافىء، وتترك حتى تختمر.

• قبل تناول ملعقة من هذا المزيج قبل النوم، يراعى تقليبه جيداً.

• يمكن أيضاً تناول ملعقة منه على الريق.

وصفة أخرى من العسل يتم اعتمادها يومياً قبل النوم من شأنها أن تساهم في فقدان 10 كلغ في غضون شهر فقط.

يسحن فص من الثوم جيداً ويضاف إلى كوب من الماء الدافىء، ثم يحلى بملعقة من العسل.

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