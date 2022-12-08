شكرا لقرائتكم خبر عن السكرى يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم.. 10 طرق لخفض نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراء تغييرات في النظام الغذائي من أهم النصائح التي يجب أن يتبعها مريض السكر، ويواجه الأشخاص الذين يحبون الحلويات والسكر صعوبة في ذلك لأن أي شيء يتعلق بالسكر عادة ما يتم استبعاده من نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، وكذلك معظم مرضى السكري سيعانون من مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والكلى والدورة الدموية، إذا لم يتم خفض معدلات السكرى، بحسب موقع "Health".

وارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات، بما في ذلك مرض العين السكري وأمراض الكلى، أو حتى جعلها أسوأ إلى جانب مشاكل أخرى في القلب والكلى والدورة الدموية.

مرض السكري يضر بالشرايين ويجعلها أهدافًا للتصلب المعروف باسم تصلب الشرايين وهذا بدوره يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

إذا لم يتم علاجه ، فقد يؤدي إلى مشاكل بما في ذلك تلف الأوعية الدموية أو الفشل الكلوي أو حتى النوبة القلبية.

يمكن لكبار السن المصابين بداء السكري التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية على الرغم من أنهم قد يحتاجون إلى أدوية السكري أو حقن الأنسولين جنبًا إلى جنب مع الأدوية لإدارة الحالات الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

مرض السكري وحصوات الكلى

يرى بعض الناس صلة بين مرض السكري وحصوات الكلى أو المرارة، الأنسولين هرمون مهم يحافظ على مستويات السكر في الدم في نطاق صحي ، ويمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مشاكل في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الكلى.

كشفت الدراسات أن الإصابة بمرض السكري تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى بأكثر من الضعف، كما أشارت الأبحاث إلى أن استخدام الأنسولين لعلاج مرض السكري يجعل هذه الفرص أعلى.

يزيد مرض السكري أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من مشاكل القلب

يعد مرض الشريان التاجي المصحوب بألم في الصدر (الذبحة الصدرية) والسكتة الدماغية وتضيق الشرايين (تصلب الشرايين) بخلاف النوبة القلبية من بعض مشاكل القلب التي يمكن أن يواجهها مرضى السكري.

نصائح لإدارة مرض السكري مع الحالات الصحية الأخرى

1. اتخاذ خيارات غذائية صحية

النظام الغذائي هو أول شيء يجب أن تركز عليه كمصاب بالسكري لأن الطعام الذي تأكله يؤثر على مستويات الجلوكوز ، لذلك من المهم معرفة ما هو الأفضل لك، وكم يمكنك تناوله ، ومتى.

تعتبر الأطعمة الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والدواجن الخالية من الدهون من الخيارات الجيدة.

إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية ، فيمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك.

2. كن نشيطا

يؤدي نمط الحياة غير المستقر إلى العديد من المشكلات الصحية ، ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكري فعليك إعطاء أهمية لممارسة الرياضة.

إن المشي وأشكال أخرى من التمارين اليومية يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الجلوكوز، خاصة عند كبار السن المصابين بداء السكري.

3. تناول الأدوية الخاصة بك

يعتقد الكثير من الناس أنه إذا لم يشعروا بألم، فإن تخطي الدواء أمر جيد، لكنه ليس كذلك يجب أن تتناول أدويتك على النحو الموصوف حتى لو كنت تشعر بتحسن.

4. إدارة ضغط الدم

للتحكم في ضغط الدم، يجب أن تعرف مقدار ضغط الدم ، لذا يجب فحص ضغط الدم بشكل متكرر.

5. إدارة الكوليسترول

مرة واحدة على الأقل في السنة، يجب أن يخضع الأشخاص فوق سن الستين لفحص دم لقياس معدلات الكوليسترول والدهون الثلاثية هذا مهم لأن المستويات العالية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. التوقف عن التدخين

التدخين يزيد من مخاطر إصابتك بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

7. احصل على لقاح الإنفلونزا كل عام

سيساعد لقاح الإنفلونزا السنوي في الحفاظ على صحة كبار السن ، وإذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، فتأكد من حصولك على لقاح الالتهاب الرئوي.

8. العناية بأسنانك ولثتك

نظف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا وفحص أسنانك ولثتك مرتين في السنة من قبل طبيب أسنان لتجنب المشاكل الخطيرة.

9. حماية بشرتك

حافظ على نظافة البشرة واستخدم كريمات ترطيب البشرة للجفاف أيضًا، اعتني بالجروح والكدمات الطفيفة لمنع الإصابة بالعدوى.

10. شرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا هو أحد أفضل الأشياء لمنع تكون الحصوات، لذا حاول شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا.