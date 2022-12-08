شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على رؤية جيدة.. منها اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب بعض عاداتنا اليومية الضرر فى العين أو ضعف البصر مثل الضمور البقعى المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين، واعتلال الشبكية السكرى، والجلوكوما، وجفاف العين، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الحفاظ على صحة العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





اتبع قاعدة 20-20-20 أثناء الجلوس أمام الشاشاتوقت الشاشة هو مصدر قلق كبير هذه الأيام، حيث يقضى الشباب فترة زمنية طويلة أمام الشاشات، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والتليفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ويمكن أن يؤدى وقت الشاشة المفرط إلى الإرهاق البصرى، ومع ذلك فإن قاعدة 20-20-20 موصى بها بشدة من قبل أطباء العيون لذلك، عادة، بعد كل 20 دقيقة من وقت الشاشة، تأكد من النظر بعيدًا لمدة 20 ثانية فى شىء يبعد 20 قدمًا عنك، وضع فى اعتبارك أن تنظر من نافذة إلى شىء يبدو بعيدًا، مثل شجرة.

ارتداء عدسات تعكس الضوء الأزرق الناتج من الشاشات

إذا كنت تقضى ساعات طويلة أمام الأجهزة الرقمية، فمن الأفضل أن ترتدى Blue Light Blocker Lenses أو Blue Cut Lenses ، التي تتميز بطبقة خاصة تمتص وتحجب الضوء الأزرق الضار عالي الطاقة والأشعة فوق البنفسجية من دخول العين.

وبالمثل يمكن للنظارات الشمسية أن تحمى عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وعند شراء النظارات الشمسية تأكد من شراء تلك التى تمنع 99 إلى 100% من التعرض للأشعة فوق البنفسجية UV-A و UV-B.





تناول طعامًا جيدًا للحفاظ على بصرك

عندما كنا أطفالًا ، كثيرًا ما سمعنا كبار السن يقولون إن الجزر مفيد للبصر، ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، ولا سيما الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ أو اللفت أو الكرنب الأخضر، يعد أمرًا حيويًا أيضًا للحفاظ على البصر.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول أسماك المياه الباردة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة، قد وجد أنه يعزز صحة العين.

ممارسة الرياضة

تم ربط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي الأولي والمتقدم، فضلاً عن انخفاض ضغط الدم والالتهاب والإجهاد التأكسدى، والأهم من ذلك انخفاض معدلات كل مرض مزمن تقريبًا.

التمارين الهوائية لها تأثير مباشر على الوظيفة الإدراكية الأفضل وبالتالى يمكن أن يساعدك الدماغ السليم على الرؤية والمراقبة بشكل أفضل.