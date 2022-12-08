شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تساعد الأشعة السينية فى التنبؤ بخطر الإصابة بنوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب هى السبب الأكبر للوفيات فى العالم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO)، وابتكر الباحثون نموذجًا تعليميًا يتنبأ باحتمالية الوفاة نتيجة تصلب الشرايين فى القلب مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية فى غضون السنوات العشرة المقبلة، حسب موقع thehealthsite.

ووفقًا للباحثين فهو برنامج ذكاء اصطناعى متقدم تم إنشاؤه باستخدام إدخال واحد فقط من الأشعة السينية على الصدر (CXR).

نموذج قائم على الذكاء الاصطناعى

تم تقديم نتائج الدراسة فى الاجتماع السنوى للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA)، ويمكن تدريب الذكاء الاصطناعى المتقدم المعروف باسم "التعلم العميق" للبحث عن الأنماط المرتبطة بالأمراض في صور الأشعة السينية.

ووفقًا لجاكوب فايس من بوسطن، المؤلف الرئيسي للدراسة وأخصائي الأشعة المرتبط بمركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية فى ماساتشوستس، يمكن استخدام هذا النوع من الفحص للعثور على الأشخاص الذين قد يستفيدون من تناول دواء الستاتين لكن لا يتم علاجهم حاليًا.

قام فريق الباحثين بتدريب نموذج التعلم العميق باستخدام مدخل واحد للأشعة السينية على الصدر، طوروا نموذجًا يُعرف باسم مخاطر الإصابة بنوبة قلبية للتنبؤ باحتمالية الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام 147497 صورة شعاعية للصدر من 40643 مشاركًا في تجارب فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض.