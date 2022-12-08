شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى نمط الحياة تساعد على منع حدوث النوبات القلبية بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر الكثيرون إلى النوبة القلبية على أنها مرض يصيب كبار السن فقط، الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، لكن أصبح الشباب أكثر عرضة من أى وقت مضى للإصابة بالنوبات القلبية، ووفقًا لمايو كلينك، فإن السبب الأكثر شيوعًا للموت القلبي المفاجئ عند الشباب هو هذه الحالة الوراثية التى تتسبب فى زيادة سماكة عضلة القلب، حيث يصبح من الصعب على القلب ضخ الدم ما يتسبب فى تسارع ضربات القلب، وفى هذا التقرير نتعرف على تغييرات نمط الحياة التى يمكن أن تساعد فى منع الإصابة بالنوبات القلبية خاصة بين الشباب.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يعتقد الخبراء أن أمراض القلب والأوعية الدموية غالبًا ما ترتبط بالتوتر والقلق، علاوة على اتباع نظام غذائى غير صحى ونمط حياة خامل وقلة النشاط البدني يلعبان دورًا مهمًا في زيادة مخاطر الفرد.





الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتخذها الشباب للوقاية من النوبات القلبية

1- النظام الغذائي الصحي للقلب ضروري

إن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح الوقاية من أمراض القلب، ويجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمعالجة التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب الأخضر والحبوب الكاملة والأفوكادو والأسماك الدهنية هي بعض الأطعمة الصحية للقلب التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي و تساعد هذه الأطعمة أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.

2- النشاط البدني

أن تكون نشيطًا بدنيًا هو المفتاح لمنع أي أمراض مزمنة، جسمك يحتاج إلى بعض التمارين، ويمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة خامل إلى زيادة خطر الوفاة، إما بسبب أمراض القلب أو مشاكل طبية أخرى.

3- الإجهاد أمر لا مفر منه لكن إدارته قد تساعد

إدارة مستويات التوتر لديك يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب، وتتمثل بعض الطرق لتقليل التوتر في الحصول على قسط وفير من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والانغماس في ممارسة اليوجا والتأمل.

يمكنك أيضًا المشاركة في هواياتك المفضلة، ويمكنك القراءة والاستماع إلى الموسيقى وأي شيء يهدئ حواسك.

4- الإقلاع عن العادات غير الصحية مثل التدخين

لقد تم تحديد ارتباط واضح بين كيف أن التدخين يمكن أن يضغط على عضلة القلب، ما يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

قد تؤدى هذه العادات غير الصحية إلى إتلاف أنسجة القلب قبل ظهور الأعراض، ووفقًا لدراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن تدخين السجائر يؤدي إلى تلف القلب والأوعية الدموية بشكل دائم.

5- يمكن للفحوصات الصحية المنتظمة أن تمنع الأمراض المزمنة

يمكن أن يساعد إجراء الفحوصات الطبية بانتظام فى الكشف عن الأمراض المزمنة في الوقت المناسب هذه خطوة رئيسية ليس فقط نحو منع الأمراض المزمنة، لكن علاج الأمراض الموجودة بالفعل من التقدم إلى مرحلة تهدد الحياة.