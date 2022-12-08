شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر النظر إلى شاشة هاتفك على عينيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ينظر الشخص إلى شاشة الهاتف لأكثر من 8 ساعات فى اليوم تتغير هيكلة العين، وهذا يتسبب فى عدم وضوح الرؤية والصداع والجفاف والغثيان، ويقترح الخبراء القيام ببعض التمارين لمكافحة الجفاف، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع indiatoday.

تسببت الزيادة في التعرض لوقت الشاشة في ارتفاع مثير للقلق في عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، وهناك أكثر من 2.2 مليار شخص يعانون من ضعف البصر القريب أو البعيد على مستوى العالم، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO).

فى حين أن العديد من العوامل تؤثر على صحة العين فإن النظر إلى الهواتف المحمولة والشاشات يشير إلى العديد من المشكلات في بصر الشخص، بما في ذلك الصداع وتشوش الرؤية والغثيان.

ووفقًا للدكتورة أمريتا كابور شاتورفيدي، استشارى أول قسم طب العيون، فعندما ينظر الشخص إلى الشاشة لأكثر من 8 ساعات يوميًا، تتغير العين هيكليًا وتحفز نمو طول مقلة العين.

وشارك خبراء أنه خلال جائحة Covid-19 كان هناك ارتفاع كبير في حالات الأطفال الذين يعانون من قصر النظ، وهي حالة رؤية شائعة تظهر فيها الأجسام القريبة واضحة لكن الأشياء البعيدة تبدو ضبابية، وشارك الدكتور شاتورفيدي إلى أنه يعتقد أن قوة بصر الطفل ستستقر بعد سن 18 عامًا، لكن في الآونة الأخيرة تستمر الوصفات الطبية للنظارات في الزيادة حتى سن 20-25، وقال الدكتور شاتورفيدي الأطفال الذين لديهم نظارات بالفعل زادت قوتهم كثيرًا بسبب الدروس عبر الإنترنت حول الوباء.

كيف تحافظ على صحة عينيك؟ تقييد وقت الشاشة هو الحل الوحيد للحفاظ على صحة العينين، لكن الدكتور شاتورفيدي يوصي بأنه إذا اضطر شخص ما إلى العمل أمام الشاشة لفترة طويلة، فهناك بعض النصائح التي يمكن للمرء أن يضعها في الاعتبار لتجنب إجهاد العين.

قال الدكتور شاتورفيدي: "قم بتقييد تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. حتى بعد العمل، يميل الناس إلى قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يزيد من وقت استخدامهم للشاشات التي تزيد عن 7-8 ساعات في اليوم، إذا كان عليك العمل على شاشة، فإن العمل على "شاشة أكبر هو الأفضل دائمًا".

استخدم سطح مكتب بدلاً من جهاز محمول أو كمبيوتر محمول. فالمشاهدة على شاشة صغيرة تعني أن المسافة أقصر. وكلما اقتربت الشاشة، زاد الضغط. إذا كانت الشاشة أكبر ، يمكنك العمل على مسافة أكبر. يمكنك كما تزيد من حجم الخط "، قال الدكتور شاتورفيدي ، خذ فترات راحة متكررة ، واتبع قاعدة 20-20-20.

خذ استراحة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية. ضع تذكيرًا على شاشتك أو على هاتفك ، شيء يخبرك أنك بحاجة إلى الابتعاد عن شاشتك بعد كل 20 دقيقة. انظر بعيدًا عن الشاشة بمسافة 6 أمتار على الأقل نصف دقيقة ".

توصى جمعية البصريات الأمريكية بقاعدة 20/20/20: انظر بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة ، وركز على شيء لا يقل عن 20 قدمًا ، لمدة 20 ثانية على الأقل. بالإضافة إلى ذلك يجب على الأطفال الابتعاد عن الشاشة لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة.

فاستخدم نوعًا من قطرة ترطيب العين، وأضاف الدكتور شاتورفيدي. يؤدي النظر إلى الشاشة إلى الجفاف ، وبالتالي يمكن أن يساعد استخدام قطرة للعين موصى بها من قبل الطبيب.