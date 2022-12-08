شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب لتناول البيض المسلوق يومياً.. منها قوة المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالمغذيات الصحية والفيتامينات والمعادن، والبيض المسلوق يساعدك فى تعزيز المناعة أو فقدان الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للبيض المسلوق، بحسب موقع "Health".

تحتوى البيضة على فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 12 وفيتامين د والحديد والكاروتينات والفوسفور والسيلينيوم والزنك.





الفوائد الصحية للبيض المسلوق1. البيض المسلوق يحتوى على دهون صحية

تحتوى البيضة المسلوقة على دهون صحية أو جيدة تحمى الأعضاء وتساعد فى الحفاظ على دفء الجسم، ما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.

2. البيض المسلوق يقوي المناعة

البيضة تحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6 و B12 جنبًا إلى جنب مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الأنفلونزا والبرد.

3. البيض المسلوق يحافظ على قوة العظام

تعتبر البيضة مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي لن يعزز مناعتك فحسب، بل يحافظ أيضًا على قوة عظامك.

4. البيض المسلوق يساعد فى إنقاص الوزن

تحتوي البيضة على مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، مع سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهو أمر ليس من السهل القيام به خلال فصل الشتاء حيث أن الخمول أو الطقس البارد يخلقان عقبات في نظام اللياقة البدنية الخاص بك.

5. البيض المسلوق يساعد في التمتع بعقل سليم

البيضة تحتوى على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، والتي "تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزيء الإشارة في الدماغ".

6. يمكن أن يحمي البيض المسلوق العينين

يتم إثراء صفار البيض أو الجزء الأصفر من البيض المسلوق باللوتين والزياكسانثين، ما يحمي العين ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين لذلك للحصول على عيون صحية يمكن تناول البيض المسلوق.

7. يساعد البيض المسلوق على تعزيز جمال البشرة

يحتوي الجلد على جزء مهم وهو السيلينيوم، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لهذه المغذيات.

8. البيض المسلوق يعزز صحة الشعر

تحتوى البيضة على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

9. البيض المسلوق لصحة القلب

البيض المسلوق يحتوي على كولسترول جيد "يحافظ على صحة القلب، إذا تم تناوله باعتدال.

10. البيض المسلوق مفيد للحوامل أو المرضعات

إنه مفيد للغاية فى كلتا المرحلتين من حياة المرأة حيث تحتوى البيضة على كمية جيدة من البروتين والكولين وكذلك السيلينيوم.