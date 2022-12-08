شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة المسموحة وغير المسموحة لمرضى الالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوى من الأمراض التنفسية الخطيرة والسبب فيها التهاب الحويصلات الهوائية فى إحدى الرئتين أو كلتيهما وتمتلئ هذه الحويصلات الهوائية بالسوائل، التى يمكن أن تتسبب فى مشكلة للتنفس والتعرض أيضا للعديد من الأعراض المختلفة الخطيرة، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، والسعال، والقشعريرة، وقد يصل الأمر إلى الذهاب للمستشفى لأخذ جلسات التنفس أو الأكسجين.

ووفقا لموقع "Thehealthsite" سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة المسموحة وغير المسموحة لمرضى الالتهاب الرئوى، ومنها..

الأطعمة المسموحة: - الحبوب الكاملة التي تحتوي على الكربوهيدرات كالشوفان والشعير، فهى من الأطعمة التى تحتوى على الطاقة للجسم أثناء الإصابة بالالتهاب الرئوى، كما أنها تحتوى على نسبة مهمة من فيتامين ب، والسيلينيوم، وجميعها عناصر تساهم فى تقوية الجهاز المناعى.

- البروتين، يعد من العناصر الغذائية الرائعة التي تساهم في تقوية المناعة وأيضضا إصلاح الأنسجة التالفة وبناء الأنجسة الجديدة في الجسم، ولذا تناول اللحوم والتونة، والأسماك والدجاج، والفول والعدس.

- الخضراوات الورقية، تعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي، والتئام عدوى الجهاز التنفسي.

- الحمضيات تعد من الاطعمة الغنية بفيتامين سى، وتعمل على تقوية الجهاز المناعة وبالتالي تساعد علي الشفاء بشكل سريع لأنها غنية بمضادات الأكسدة المفيدة. الأطعمة الممنوعة لمرضى الالتهاب الرئوي: الأطعمة الممنوعة لمرضى الالتهاب الرئوي: - الملح، يعرض صحة مرضى الالتهاب الرئوى للخطر لأن الملح يتسببب في مشاكل في التنفس، ولذا يمكنك تجنبه.

- الأطعمة المجمدة ابتعد عن تناول الأطعمة المجمدة عند الإصابة بالأمراض التنفسيةلأنها تحتوي علي مواد مضافة تسمي النترات التي قد تعرضك لعدم القرة علي الشفاء.

- منتجات الألبان، قد تتسبب في تفاقم الأعراض، لأنه يحتوي علي الكازومورفين، لأنه يتسبب في التعرض علي زيادة المخاط في الأمعاء.

- الأطعمة المقلية، تزيد من الضغط على الرئتين، وتسبب الانتفاخ وعدم الراحة عن طريق الضغط على الحجاب الحاجز، ما يجعل التنفس صعبا.