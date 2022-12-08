شكرا لقرائتكم خبر عن تحكم فى أعراض التهاب البنكرياس بـ5 طرق.. أبرزها تقليل الكافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب البنكرياس هو تورم مؤلم للغاية ويمكن أن يكون قاتلاً فى الحالات الشديدة، إذا بدأ الألم فجأة واستمر لبضعة أيام فأنت مصاب بنوع حاد من التهاب البنكرياس، ولا ينبغى علاجه فى المنزل، إذا كان ألمك طويل الأمد وحدث على مدى سنوات عديدة فأنت مصاب بالشكل المزمن، على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب البنكرياس المزمن، إلا أن التغييرات فى نمط الحياة والعلاجات الطبيعية يمكن أن تساعدك فى إدارة الأعراض والوقاية من النوبات المرضية، وإليك خيارات العلاج الطبيعى المختلفة فى المنزل لالتهاب البنكرياس المزمن، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

العلاجات الطبيعية الممكنة لأعراض التهاب البنكرياسالنظام الغذائى

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات التهاب البنكرياس الشديدة أن يصابوا بسوء التغذية، ويحتاج الكثير منهم إلى التغذية الوريدية الكاملة، الصيام لعدة ساعات أو أيام قد يخفف الألم الناتج عن التهاب البنكرياس المزمن.

يمكن أن يؤدى اتباع نظام غذائى قليل الدسم إلى تقليل الألم، لأنه كلما زادت كمية الدهون التى تتناولها، زادت إنزيمات الجهاز الهضمى التى يطلقها البنكرياس.

شرب الكثير من السوائل ضرورى

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الجفاف، لهذا السبب يوصي بالاحتفاظ بزجاجة ماء معك وشرب 8 أكواب من الماء على الأقل خلال اليوم.

تقليل الكافيين

يمكن أن يسبب الكافيين الجفاف، لذا يوصى الباحثون بالالتزام بفنجان واحد من القهوة أو الشاى يوميًا، حتى إذا كنت تعاني من حالة خفيفة من التهاب البنكرياس.

فقدان الوزن

وأظهرت الدراسات أيضًا أن السمنة يمكن أن تزيد من حدة التهاب البنكرياس الحاد، ويمكن أن تسبب الدهون حول البنكرياس التهابًا فى الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدى ذلك إلى تلف الخلايا والأنسجة داخل البنكرياس.

يتطلب فقدان الوزن تغييرات فى السلوك ونمط الحياة مثل ممارسة المزيد من التمارين وتقليل أحجام حصصك.