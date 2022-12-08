شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. تجنبى الأطعمة الحارة والسكريات وتناولى الخضراوات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على الأمهات الجدد اللاتي يرضعن أطفالهن التأكد من تناول الأطعمة المغذية خاصة فى فصل الشتاء، فالطقس البارد يؤثر سلبا على صحة الطفل والأم، ويجب عليهن تجنب الأطعمة الزيتية والحارة والسكرية، ورفع مستويات مناعتهم، واتخاذ الاحتياطات مثل تجنب الخروج فى الهواء البارد والحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة، وإليك الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها فى الشتاء وفقا لما نشره موقع food-ndtv.

الأطعمة التى يجب على الأمهات المرضعات تناولها فى الشتاء

1- قد تكون فكرة جيدة أن تبدأ يومك بماء الليمون الدافئ، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للجهاز الهضمى وقد ينظم حركة الأمعاء، الليمون ملىء أيضًا بفيتامين سى الذى قد يحسن مناعتك، اختر الحساء "الشوربة" التى ستمنحك التغذية الكافية وتسهل عملية الهضم.

2- أثناء الطهى، تأكدى من إضافة الثوم والزنجبيل إلى نظامك الغذائى، حيث إنهما يحتويان على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات وتجنب الحساسية والالتهابات، وتضمن توفير الحليب المناسب.

3- شرب الكثير من الماء يمكن أن يضمن الإمداد المنتظم للحليب، حاولى تضمين الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد فى زيادة إنتاج الحليب.

4- تناول الطماطم والخضراوات الورقية والجزر والبطاطا الحلوة والفاصوليا والسلمون وبذور الشيا والحليب والمكسرات والفواكه مثل المشمش والأفوكادو والفواكه الحمضية.

5- يجب على الأمهات المرضعات أن يأكلن الأطعمة الصحية لأنها غنية بالعناصر الغذائية والألياف.

الأطعمة التى يجب تجنبها

تجنب تناول الأطعمة الحارة والزيتية والغازية (البروكلي والقرنبيط) والأطعمة المحملة بالسكر، تجنب أيضًا الأطعمة النيئة والمأكولات البحرية. تذكرى أنه يجب عليكى استشارة خبير لمعرفة الأطعمة الأفضل بالنسبة لك.