شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تسبب آلام المفاصل بعد سن الـ50.. أبرزها الدقيق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وصلت إلى مرحلة الخمسين عامًا وبدأت تعانى من بعض آلام المفاصل، فقد يكون نظامك الغذائى عاملاً مهما، خاصةً إذا كنت تتناول هذه الأطعمة السيئة بانتظام، فنظامك الغذائى يمكن أن يؤثر بسهولة على صحة جسمك، وهناك العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى المرتبطة بسوء التغذية، وفقا لما نشره موقع eatthis.

زيوت الطبخ المكررة والدقيق

جرب استبدال الزيوت النباتية المكررة بزيت الزيتون وزيت الأفوكادو عند الطهى لتقليل تناولك لأحماض أوميجا 6 الدهنية، وإضافة المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والأنشوجة يمكن أن يخفض الالتهاب .

الزيوت المكررة ليست منتج الطهى الوحيد الذي يمكن أن يسبب الالتهاب، يمكن أن تؤثر أنواع الدقيق التي تستخدمها أيضًا على آلام المفاصل، ويمكنك أيضًا البدء فى مبادلة الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الأرز البرى، ما يقلل من ارتفاع السكر فى الدم وانخفاضه.

السكريات المضافة

تناول السكر المضاف مثل الحلوى والصودا والمشروبات المحلاة يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل وفقًا للأبحاث، وقد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل .

الأطعمة المالحة

من المعروف أن الإفراط فى تناول الملح بالنسبة لبعض الأشخاص يضر بضغط الدم، ومما لا يدركه الكثير من الناس هو أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن يزيد من التهاب المفاصل وقد يساهم أيضًا فى احتباس السوائل، ما يؤدى إلى انخفاض نطاق الحركة فى المفاصل.

الأطعمة الدسمة

إذا قللت من استخدام الدهون المشبعة فيمكن أن يساعدك ذلك على تحسين صحة مفاصلك بعد سن الخمسين، استبدل الدهون المشبعة فى نظامك الغذائى بالدهون غير المشبعة، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفى.