شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 عادات للإفطار لتقوية مناعتك مع اقتراب الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الوجبة الأولى الأكثر أهمية لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة لتعزيز مناعة جسمك، ومن المهم التركيز على الإيجابيات والحصول على أفضل عادات الإفطار للمساعدة فى تجنب الإصابة بالمرض، والتى من شأنها تعزيز مناعة الجسم، وخلال التقرير التالى نستعرض ما يجب تناوله فى الصباح، وفقا لما ذكره موقع eatthis.

1 - بعض الفواكه والخضراوات

لإضافة المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات إلى نظامك الغذائى عليك إضافة الفواكه والخضراوات، إذا كنت تصنع دقيق الشوفان أو الحبوب، أضف بعض التوت، أو إذا كنت تصنع شيئًا أكثر ملوحة مثل البيض المخفوق، فإن تقطيع القليل من الفلفل الحلو طريقة سريعة لإضافة بعض فيتامين C إلى وجبتك، كما أن تناول الألياف أمر مهم لتغذية البكتيريا المفيدة فى الجهاز الهضمى والتى يمكن أن تؤثر على المناعة.

2 - شرب الماء

من المهم التأكد من شرب الماء خلال تناول الإفطار للحفاظ على صحة الجسم.

3 - ضع بعض الحمضيات فى طبقك

غالبًا ما يُقال إن "تفاحة يوميًا تغنيك عن الطبيب"، لكن ربما حان الوقت للتخلى عن الحكمة التقليدية وتناول البرتقال أو الأناناس، حيث إنه من المعروف أن ثمار الحمضيات مليئة بفيتامين C، والذى يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للمعهد الوطنى للصحة .

تناول كوب من عصير البرتقال بانتظام مع وجبة الإفطار لأنه لا يحتوى فقط على فيتامين C لكن أيضًا يحتوى على مركبات الفلافونويد، والتى يمكن أن تساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسى العلوى.

4 - أدخل بعض البروتين

تعد إضافة مصادر البروتين، مثل الفاصوليا أو البيض أو اللحوم ، أو حتى بعض مسحوق البروتين في العصير خلال تناول الإفطار طريقة رائعة للتأكد من أنك ممتلئ وبدء يومك بدفعة من الطاقة، لكنها قد تكون مفيدة أيضًا لتقوية المناعة.

توفر الأطعمة الغنية بالبروتين مجموعة من الأحماض الأمينية للجسم اللازمة للحفاظ على جسم صحى بما في ذلك المناعة، ويستخدم جهازك المناعي هذه الأحماض الأمينية لمحاربة الالتهابات والشفاء السريع من الأمراض.

5- أدخل البيض

البيض غذاء أساسى فى الإفطار، فهو مليء بالبروتين وهو بمفرده بداية رائعة لأهم وجبة في اليوم، كما أنه مفيد للغاية لمناعة الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د، وفقًا لأخصائي التغذية آمي جورين .

6 - الألياف

تعد الألياف مفيدة لصحة الأمعاء، وهذا يعني الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما أنها تقلل الشعور بالجوع، كما أنها تساعد في الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي.