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القاهرة - سامية سيد - تشتهر مضادات الأكسدة بفوائدها الصحية، لكن الكثير من الناس لا يدركون أن مضادات الأكسدة مهمة لبشرتك كما هى مهمة للصحة العامة، وتحمى مضادات الأكسدة خلاياك من أضرار الجذور الحرة، والتى يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشكلات، مثل الشيخوخة المبكرة وحتى السرطان، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة للحصول على بشرة صحية ونضرة، بحسب موقع "Health".

تساعد مضادات الأكسدة فى تقليل الإجهاد التأكسدى، وهو سبب رئيسى لحب الشباب وتساعدك مضادات الأكسدة على أن تبدو أصغر سناً من خلال منع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة للبشرة..

1. البروكلى

البروكلى نبات من الفصيلة الصليبية ومفيد للبشرة يحتوى على فيتامينات متعددة، بما فى ذلك A و C، ويساعد فيتامين A على تعزيز صحة الجلد ويقلل من الندبات، ويساعد فيتامين سى فى الحفاظ على إنتاج الكولاجين، ويحتوي البروكلي على فيتامينات ب، والتي تساعد في تقليل البقع الجافة والقشرية، ويحتوي البروكلي أيضًا على هرمون الاستروجين الطبيعي، والذي يمكن أن يمنح البشرة توهجًا طبيعيًا.

2. السبانخ

الفيتامينات A و C و K وفيرة في السبانخ وتساعد على التئام الندبات والبقع الداكنة مع تحسين مظهر بشرتك.

3. الأفوكادو

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات، ويمكن أن يساعد في تغذية بشرتك من الداخل ومنحها توهجًا طبيعيًا.

يحتوي لب الأفوكادو على مضادات الأكسدة مثل B-carotene والليسيثين وحمض اللينوليك، مما يساعد على ترطيب بشرتك من الداخل.

فيتامين (هـ) الموجود في الأفوكادو قد يساعد أيضًا في علاج تشقق الشفاه ويحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين E، وكلاهما ضروري للحفاظ على بشرة صحية وحمايتها من أضرار الجذور الحرة.

كما يحتوي الأفوكادو أيضًا على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تحارب تكوين الجذور الحرة وتحافظ على بشرتك رطبة وشابة.

4. البطاطا

تحتوى البطاطا على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والذي يتحول إلى شكل نشط من فيتامين أ (الريتينول) عند الاستهلاك.

يتطلب إنتاج الخلايا ونموها فيتامين أ ، وقد تساعد زيادة تناول فيتامين أ فى إنتاج خلايا الجلد السليمة.

كما تحتوى البطاطا أيضًا على الأنثوسيانين، وهي مواد مغذية عالية التوفر بيولوجيًا ولها خصائص مضادة للشيخوخة.

5. الشاي الأخضر

الشاى الأخضر يحمى البشرة من الإجهاد البيئى والشيخوخة المبكرة، ويحتوى على مادة الكاتيكين التى تغذى بشرتك وتقلل من الالتهاب وتزيد من الرطوبة وتحسن ليونة البشرة.