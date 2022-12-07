شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى النظام الغذائى يمكنك إجراءها لتقليل تقلصات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يخفف اتخاذ الخيارات الصحيحة فى النظام الغذائى للشخص من تقلصات الدورة الشهرية، ويمكن استخدام العلاجات التقليدية لتخفيف الألم لأن لها آثارًا سلبية أقل، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع indiatoday.

وقد يكون اليوم الأول من الدورة الشهرية مصدر إزعاج للنساء اللاتى يعانين من الألم، ويقول الخبراء إن ما يقرب من 80% من النساء يعانين من عسر الطمث أو عدم الراحة فى بداية الدورة الشهرية وخلالها.

وتظهر أعراض مثل تقلب المزاج، والصداع، والانتفاخ، وعدم الراحة، وفى بعض الأحيان قد لا يكون لمسكن الألم آثار إيجابية على الجسم، ويمكن لبعض التغييرات الغذائية أن تقضى على الألم إلى حد كبير، إلى جانب بعض التمارين الخفيفة.

وقال اختصاصى التغذية جاريما جويال، إن اتخاذ الخيارات الصحيحة فى النظام الغذائى للشخص يمكن أن يخفف من تقلصات المعدة، وقالت إن تبنى العلاجات التقليدية يمكن أن يستخدم لتخفيف الألم لأن لها آثار سلبية أقل، وتشمل التغييرات الغذائية لتقليل آلام الدورة الشهرية تناول بعض المشروبات المصنوعة منزليًا وإضافة الخضراوات الورقية الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائى، ومنها: