شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى النظام الغذائى يمكنك إجراءها لتقليل تقلصات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر
وقد يكون اليوم الأول من الدورة الشهرية مصدر إزعاج للنساء اللاتى يعانين من الألم، ويقول الخبراء إن ما يقرب من 80% من النساء يعانين من عسر الطمث أو عدم الراحة فى بداية الدورة الشهرية وخلالها.
وتظهر أعراض مثل تقلب المزاج، والصداع، والانتفاخ، وعدم الراحة، وفى بعض الأحيان قد لا يكون لمسكن الألم آثار إيجابية على الجسم، ويمكن لبعض التغييرات الغذائية أن تقضى على الألم إلى حد كبير، إلى جانب بعض التمارين الخفيفة.
وقال اختصاصى التغذية جاريما جويال، إن اتخاذ الخيارات الصحيحة فى النظام الغذائى للشخص يمكن أن يخفف من تقلصات المعدة، وقالت إن تبنى العلاجات التقليدية يمكن أن يستخدم لتخفيف الألم لأن لها آثار سلبية أقل، وتشمل التغييرات الغذائية لتقليل آلام الدورة الشهرية تناول بعض المشروبات المصنوعة منزليًا وإضافة الخضراوات الورقية الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائى، ومنها:
- الزنجبيل والليمون
الزنجبيل الدافئ والليمون هو أفضل المشروبات لعلاج تقلصات وألم الدورة الشهرية لأنه يساعد فn تخفيف الانزعاج، ونظرًا لقدرته على تخفيف الألم، يساعد الزنجبيل في علاج عسر الطمث، بينما تعمل رائحة الليمون على تخفيف الغثيان.
- الشيكولاتة الداكنة
يوصى بتناول شىء حلو يمكن أن يساعد فى تهدئة العقل، فيمكن للشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم أن تساعد في تخفيف الألم والتقلصات، ويساعد المغنيسيوم في تقليل الانزعاج والتقلصات عن طريق إرخاء عضلات الرحم.
- السبانخ
يمكن أن يؤدي تدفق الحيض الغزير إلى خفض مستويات الحديد في الجسم، ما يجعلك تشعرين بالتعب والدوار، وفي هذه الحالة يجب زيادة استهلاك السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى لأنها غنية بالمغنيسيوم والكالسيوم، وتعمل المغنيسيوم والكالسيوم كمرخيات للعضلات لتخفيف التقلصات.
- الموز
البورون المعدني الموجود في الموز يمتص الكالسيوم والفوسفور، ما يخفف من آلام الدورة الشهرية، كما يساعد المغنيسيوم الموجود فى هذه الفاكهة فى تخفيف آلام الحيض.
- بذور الكتانتحتوى هذه البذور على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات وتقليل التورم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في استقرار تركيب البروجسترون. - زبيب منقوعالزبيب المنقوع لا يهدئ تقلصات الدورة الشهرية فحسب، بل فعال أيضًا في التعامل مع تقلبات المزاج، انقعي 4-5 حبات من الزبيب طوال الليل واستخدميها كأول شيء في الصباح.