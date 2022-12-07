شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف تغير أعراض كورونا عند الأطفال بمرور الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة نشرت فى مجلة "لانسيت" أن أعراض كورونا الطويلة التى يعانى منها الأطفال والشباب تتغير بمرور الوقت، وبينما تنخفض بعض الأعراض الأصلية للأطفال، تم الإبلاغ عن أعراض جديدة، وهى أكبر دراسة فى العالم على المدى الطويل لفيروس كورونا.

سأل الباحثون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا عن صحتهم بعد ستة أشهر و12 شهرًا من إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بين سبتمبر 2020 ومارس 2021، كما طلبوا منهم تذكر أعراضهم وقت إجراء الاختبار.

كما سأل الباحثون الأطفال والشباب عما مروا به من قائمة من 21 عرضًا، بما فى ذلك ضيق التنفس والتعب، بالإضافة إلى استخدام مقاييس مثبتة لتقييم جودة الحياة والصحة العقلية والرفاهية والتعب.

وقال الباحثون من كلية لندن: "إن مجرد الإبلاغ عن الانتشار المقطعى المتكرر - أو اللقطات السريعة - للأعراض بمرور الوقت قد يحجب معلومات مهمة حول كورونا الطويل لدى الشباب ذات الصلة السريرية".

وأكد الباحثون استمرار الدراسة فى تحليل نتائج الاستطلاع من المشاركين لمدة تصل إلى عامين بعد اختبار PCR الأولى.