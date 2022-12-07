رجيم الزبادي لحرق الدهون قبل رأس السنة

بيروت - نادين محمد - تعاني بعض السيدات من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن، ومع اقتراب الاعياد تعتمد السيدات حميات معينة لـ حرق الدهون وخسارة الوزن في وقت قصير.

ومن المعروف عن الزبادي انه يساهم في التخلص من الوزن الزائد، ولذلك ننصحك باعتمادرجيم الزبادي الذي يحتوي على البربيوتي للتخلص من سموم الجسم وفقدان الوزن.

اليوم الأول:



وجبة الإفطار: تناول اللبن الزبادي الخالي من الدسم، مع أي نوع من الفاكهة.



وجبة الغداء: تناول الحساء والخضار مع الأرز، مع مراعاة أن يكون ملح الطعام قليلاً جداً.



وجبة العشاء قبل النوم: تناول طبق من السلطة، مع قطعة صغيرة من اللحم والجزر.



اليوم الثاني:



وجبة الإفطار: سلطة اللبن الزبادي مع الخيار.

وجبة الغداء: تناول الخبز العادي من غير إضافات وزيت الزيتون، مع طبق من الزبادي الخالي من الدسم، والطماطم، والفطر.

وجبة العشاء: شرب عصير فواكه طبيعي مخلوط مع اللبن الزبادي، وتناول أية وجبة طعام خالية من اللحوم.

اقرئي أيضاً:للبنات تخسيس سريع برجيم الشوربة والزبادي في المساء



اليوم الثالث:



وجبة الإفطار: تناول مزيج من التفاح، والجبن، واللبن الزبادي، والخيار.

وجبة الغداء: سمكة مع طبق من السلطة، واللبن الزبادي، والخيار.

وجبة العشاء: تناول مئة غرام من المعكرونة، مع كوب من اللبن الزبادي، وبيضة مسلوقة.

ملاحظة الصور من موقع freepik