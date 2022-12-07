كيفية تسريع عملية الأيض في جسمي؟

بيروت - نادين محمد -

عملية الأيض أو ما يعرف أيضاً بعملية التمثيل الغذائي، هي عمليات كيميائية تحدث داخل الجسم بشكل مستمر بغية الحفاظ على العمليات الحيوية المختلفة، كعمليتي التنفس، الهضم وغيرهما... هذه العمليات، حتى تنجز تحتاج إلى طاقة، تقدر بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 % من الطاقة اليومية تختلف تبعاً للعمر، الجنس، أسلوب الحياة.

هذا المعدل في عمليات الأيض قد يكون منخفضاً أو بطيئاً لدى البعض نتيجة أسباب عدة، منها الوراثة، التقدم في السن، ممارسة عادات خاطئة.... هذه المشكلة تؤدّي إلى مضاعفات سلبية مثل زيادة في الوزن وعدم القدرة على حرق الدهون.

كيف يمكن تسريع عملية الأيض؟



يمكن من خلال بعض الخطوات تحفيز عملية الأيض، وهي على الشكل التالي:

• أخذ قسط كافٍ من النوم

قلة ساعات النوم تخفف من معدل عماية التمثيل الغذائي أو عملية الأيض، وبالتالي من نسبة حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما لها تأثير كبير في مقاومة الإنسولين وزيادة مستوى السكر في الدم، ما يضاعف من الشعور بالجوع.

• الإكثار من شرب الماء

تناول نسبة وفيرة من الماء يزيد من معدلات عملية الأيض، ما يساعد في التقليل من السعرات الحرارية المتناولة، بالمقابل يضاعف من معدل حرق الدهون، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ما يقارب الـ ½ ليتر من الماء يزيد من معدل عملية الأيض بنسبة 10 إلى 30 %.

• تجنّب التوتر

الشعور بالتوتر والإجهاد العصبي يؤديان إلى تباطؤ عملية الأيض، لذا ينصح بتجنب هذه المشاعر لتسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

• الوقوف

الجلوس لفترات زمنية طويلة يؤثر سلباً على صحة، فيقلل من معدل عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي لتسريع عملية الأيض، ينصح بالوقوف بين الحين والآخر، خاصة الذي يعملون لساعات طويلة في المكاتب.

• النشاط البدني

كلما زادت الحركة والنشاط البدني، تزداد الكتلة العضلية، وبالتالي قوة العضلات، وهذا يؤدي إلى زيادة سرعة معدل الأيض.

ينصح بممارسة تمارين القوة، رفع الأثقال، رياضة المشي، ركوب الدراجات، السباحة....

كذلك، ما يسرع من عملية الأيض، اتباع نظام غذائي صحي يرتكز على التالي:

نظام غذائي لتسريع عملية الأيض



ما لا تعرفه الكثير من النساء أن عدم تناول الفطور يؤدي إلى زيادة في الوزن بسبب حدوث اضطرابات في عملية الأيض. ينصح بتناول فطور صحي إضافة إلى وجبات أخرى تحتوي الأطعمة التالية:

• الأطعمة الغنيّة بالبروتين

أثبتت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالبروتين تضاعف من معدلات الأيض بنسب تتراوح بين 15 إلى 30 %، كما تخفف من مستوى الإفراط في الطعام، كما لها دور في الحفاظ على الكتلة العضلية للجسم خاصة أثناء فقدان الوزن، إذ إن الجسم يحتاج إلى طاقة أكبر من أجل هضم البروتين مقارنة بهضم الدهون أو الكربوهيدرات. من الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم، الأسماك، البيض، منتجات الألبان، البقوليات، المكسرات، الحبوب...

• الأطعمة الغنيّة بالحديد، الزنك والسيلينيوم

الحديد، الزنك والسيلينيوم تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمليات الغدة الدرقيّة التي لها دور مهم في عمليات الأيض في الجسم.

الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم والمأكولات البحرية.

الأطعمة الغنية بالزنك: المكسرات، اللحوم، الدجاج، الفاصولياء، البطاطس، البازلاء، البقدونس....

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: المأكولات البحرية، الجبن، البيض المكسرات، وتحديداً الكاجو منها.

• الأطعمة الغنية بفيتامين B

كالموز السبانخ، الحبوب الكاملة....

• الأطعمة الحارة

تحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة على مواد كيميائية طبيعية تعرف بالكابسيسين Capsaicin التي تضاعف وتسرع عملية الأيض، كما تمتاز بفوائد صحية أخرى، من تقليل الفرص من الإصابة بالأورام السرطانية، والزهايمر.

• الشوكولاتة الداكنة والكاكاو



يحتويان على نسبة عالية من مادة الثيوبرومين Theobromine التي تحفز الأدرينالين Adrenaline وتسرع عملية الأيض.

• القهوة

يحتوي فنجان من القهوة على ما يقارب 70 إلى 140 ملغ من الكافيين التي تحفز عملية الأيض في الجسم وتساهم في تسريع عملية حرق الدهون.

• الشاي الأخضر



بينت العديد من الأبحاث أن الشاي الأخضر يحفز ويسرع عملية الأيض بنسبة 4 إلى 10%، لاحتوائه على الكاتشين Catechins كما يساهم في حرق ما يعادل 100 سعرة حرارية لاحتوائه على مضادات أكسدة تعمل على تحويل الدهون المخزنة في الجسم إلى أحماض دهنية حرة، مما يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.

• الحليب

ينصح بتناول 3 أكواب يومياً من الحليب لتسريع عملية الأيض، فالكالسيوم الموجود في الحليب ومنتجاب الألبان يساهم في زيادة معدلات الأيض والتخلص من الدهون.

• خل التفاح



يلعب خل التفاح يسرع عملية الأيض في الجسم، لكن بالمقابل يجب عدم الإكثار من تناوله، يسمح بمعدل 30 مل في اليوم، أي ما يعادل ملعقتين.

• الشاي الأسود

الشاي الأسود غني بمادة الفلافونويد Flavonoid، وهي من مضادات الأكسدة التي تساعد على تسريع عملية الأيض، خسارة الوزن من خلال تحفيز تكسير الدهون وزيادة نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

• زيت جوز الهند



يلعب دوراً هاماً في تسريع وتحفيز عملية الأيض. ينصح باستبدال الزيوت المستخدمة في الطهي بزيت جوز الهند.

• الزنجبيل



أظهرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل سواء كشاي أو من إدراجه في الأطباق يزيد ويسرع عملية الأيض في الجسم، كما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية اللازمة لهضم وامتصاص الأطعمة، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

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