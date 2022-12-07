شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية على ممارسة الرياضة أكثر من اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الارتفاع المفاجئ فى الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتة القلبية، خاصة بين أولئك الذين يتمتعون بلياقة بدنية أو يمارسون التمارين الرياضية يوميًا، أصبح موضوع "صحة القلب" أكثر أهمية من أى وقت مضى.

العديد من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية تحدث أثناء التدريبات، وقد لا يكون الارتباط بين الاثنين مبررًا فى الوقت الحالى بسبب نقص الدراسات المناسبة، لكن ما يجب معرفته هو أن اتباع نظام غذائى فقير وروتين تدريبى غير منتظم يمكن أن يكون له آثار مهددة على الحياة، ويجعل القلب عرضة لحالات قاتلة مثل النوبة القلبية أو السكتة القلبية.

ووفقا لموقع healthsite عندما سئل الأطباء عن سبب زيادة هذه الحالات قالوا إن أحد الأسباب وراء ذلك قد يكون ضعف صحة القلب الناجم عن كورونا، حيث يمكن لعدوى فيروسية مثل كورونا أن تترك القلب فى حالة مدمرة، ما يجعله عرضة للمعاناة من مشاكل خطيرة حتى بعد الشفاء، وبالتالى فإن العناية الجيدة بالجسم لها أهمية قصوى للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

علامات تخبرك عندما تمارس الرياضة أكثر من اللازم

القاعدة الأساسية هى فهم المقدار الذى يمكن أن يأخذه جسمك، سواء كان ذلك نظامًا غذائيًا أو تمرينًا، فإن معرفة مقدار ما هو أكثر من اللازم أمر مهم للبقاء فى مأمن من أى ظروف تهدد الحياة.

تشعر بألم مزمن وضغط فى الصدر وضغط وانزعاج

الشعور بحرقة غير عادية

ألم لا يزول

رؤية ضبابية وألم عضلى شديد وصداع مصحوب بقشعريرة وحمى

ارتفاع معدل ضربات القلب عند الاستيقاظ

تورم أو ألم غير مبرر فى المفاصل

تصلب العضلات وألم بعد جلسة التمرين

وفيما يلى بعض العلامات والأعراض التى يمكن أن تخبرك عندما تمارس الرياضة أكثر من اللازم..هل تعانى من ضعف فى صحة القلب؟ ابحث عن هذه الأعراض

تذكر أن العلامات والأعراض المذكورة أعلاه مخصصة لأولئك الذين يبالغون فى ممارسة التمارين الرياضية الروتينية، من أجل تتبع صحة قلبك، ويحتاج المرء إلى توخى الحذر من بعض الأعراض الشائعة ومنها..