شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: لقاح الأنفلونزا مطابق للسلالات المنتشرة حالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، إن لقاح الأنفلونزا هذا العام يظهر تطابقًا جيدًا للغاية مع السلالات المنتشرة لفيروس الأنفلونزا فى العام الحالى، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكى.

وحتى نهاية أكتوبر الماضى أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن التطعيمات للنساء الحوامل، وهى المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من الأنفلونزا، انخفضت بنحو 12% عن نفس النقطة في عام 2021.

وأوضحت والينسكي أن لقاحات الأنفلونزا للأطفال انخفضت بنحو 5% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وفي عام نموذجي، يتم تطعيم حوالي 60% من البالغين الأمريكيين ضد الإنفلونزا.

وبدأ موسم الأنفلونزا بداية مبكرة وشديدة في الولايات المتحدة، حيث وصلت معدلات دخول المستشفى إلى مستويات لم نشهدها عادة حتى ديسمبر أو يناير.

ويجب على المرضى البقاء في المنزل وبعيدًا عن الآخرين، واستخدام النظافة الجيدة مثل تغطية الفم أثناء السعال وغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام الكمامة وتحسين التهوية في الأماكن الداخلية.