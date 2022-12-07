شكرا لقرائتكم خبر عن كن حذراً.. عادات الأكل تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد مسئول عن إزالة السموم من الجسم، وهو أيضًا العضو الذى يساعد على تكسير الدهون إلى أحماض دهنية، ما يساعد على تحسين عملية الهضم، لذلك هناك صلة قوية بين صحة الكبد والجهاز الهضمى، ويمكن لبعض عادات الأكل أن يكون لها تأثير ضار على الكبد، وخلال التقرير التالى نستعرض ما عليك القيام به لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بحسب موقع "Health".



ما الرابط بين عادات الأكل ودهون الكبد؟ ما الرابط بين عادات الأكل ودهون الكبد؟ يعد مرض الكبد الدهني أحد أكثر أسباب أمراض الكبد شيوعًا حول العالم، وهو مرض يصيب الكبد، حيث يوجد تراكم للدهون فى الكبد وإذا ترك دون تشخيص أو علاج، يمكن أن تحدث بعض المضاعفات الخطيرة.

السمنة ومرض السكرى من العوامل المشتركة التى تؤدى إلى مشكلة، ومع ذلك فإن عادات الأكل غير الصحية وقلة النشاط البدنى والعيش بأسلوب حياة خامل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الإيرانية للصحة العامة، يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد، ووجدت الدراسة ارتباطًا إيجابيًا بين عادات الأكل غير الصحية وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.



عادات الأكل غير الصحية التى تؤثر على صحة الكبد عادات الأكل غير الصحية التى تؤثر على صحة الكبد على الرغم من أن كل الأطعمة ليست ضارة بصحتك، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الكبد، إليك قائمة بالأطعمة التي تحتاج إلى التوقف عن تناولها إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني..

1- تجنب الدهون والكربوهيدرات غير الصحية

معظم الأطعمة التى يفضل الناس تناولها اليوم غنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات، وهو أمر غير مفيد لصحتك والقهوة الباردة تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يؤدي إلى ترسب سريع للدهون.

2- قلل البروتين في نظامك الغذائي

في حين أن تجنب الأطعمة الضارة بصحة الكبد أمر ضروري، فمن الضروري أيضًا إضافة الأطعمة التي تعزز صحة الكبد.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البروتين يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني مقارنة بمن تناولوا الكربوهيدرات والدهون.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Liver International أن الالتزام بنظام غذائي غني بالبروتين ومخفض السعرات الحرارية يمكن أن يضر الكبد من الأفضل زيادة تناولك للبروتين في نظامك الغذائي لتجنب المضاعفات مثل مرض الكبد الدهني.

3- تناول الأطعمة المقلية والمعلبة

أسلوب حياتنا يقودنا أيضًا إلى تناول الأطعمة الجاهزة للأكل والمعبأة والمقلية، لكن كل هذا يؤدى إلى الكبد الدهنى ويجب عليك الابتعاد عن الأطعمة الدهنية لأنها غنية بالدهون والملح والسعرات الحرارية، وكلها ضارة بصحة الكبد.