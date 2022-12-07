7 نصائح للوقاية من أوميكرون فى الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الشتاء ، يحث الخبراء في جميع أنحاء العالم الناس على اتباع تدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا.وفقا لتقرير موقع " healthsite"، سيبقى الفيروس في البيئة وسيأتي بطفرات جديدة، ما يحتاج المرء إلى فهمه هو أنه يمكن منع الإصابة بالفيروس من خلال الاحتياطات المناسبة وتدابير السلامة.

7 نصائح للوقاية من عدوى كورونا في فصل الشتاء

أوميكرون هو الإصدار الأكثر عدوى والطفرة من كورونا الذى يحتوي على أكثر من 500 سلالة فرعية تشكل تهديدًا خطيرًا للمرضى المصابين بالفيروس.

7 نصائح مهمة يمكنك اتباعها للبقاء في مأمن من العدوى هذا الشتاء:افهم الأعراض

يفشل الناس أحيانًا في تتبع أعراض حالة صحية معينة ، مما يؤدي إلى شدة مرض كورونا، فهو عدوى فيروسية تهاجم أعضاء الجهاز التنفسي، وبالتالي فإن العديد من الأعراض شائعة بين نزلات البرد، وسوف تظهر الأنفلونزا بين المرضى الذين يعانون من عدوى كوورنا ماذا يجب ان يفعل المرء في هذا الوقت؟ الحصول على اختبار.

غط فمك عند العطس أو السعال

تأكد دائمًا من تغطية فمك بقطعة قماش أثناء العطس والسعال، يمكن للفيروس أن ينتقل من خلال تلك القطرات التنفسية الصغيرة التي تخرج أثناء العطس أو السعال، وبالتالي يمكن أن تنتقل العدوى من فرد إلى آخر، لكسر سلسلة النقل ، تأكد من اتباع النظافة التنفسية الصحيحة.

احصل على التطعيم في أقرب وقت ممكن

التطعيم هو المفتاح، يجب تطعيم كبار السن وذوي الحالات الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة والقلب والسكري والسمنة والسرطان.

ارتدِ قناعك بشكل صحيح

ارتداء القناع ليس فقط الشيء المهم الذي يجب أخذه في الاعتبار، ارتداء القناع الصحيح، الطريقة الصحيحة هي أهم شيء يجب القيام به.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي

واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على نفسك في مأمن من الإصابة بعدوى الفيروس هي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

نظافة اليدين مهمة

اغسل يديك بشكل صحيح قبل لمس وجهك وعينيك وفمك، يمكن أن يساعد تنظيف اليدين بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين في القضاء على الفيروس أو الجراثيم التي قد تكون على اليدين.

المساحات جيدة التهوية مهمة

يمكن أن تساعد المساحة جيدة التهوية في كسر سلسلة انتقال الفيروس، لذلك ، عندما تقابل أشخاصًا، تأكد من إبقاء النوافذ والأبواب مفتوحة.

نصائح أخرى

اخضع للفحص عند اكتشاف أو ملاحظة أي أعراض شبيهة بالأنفلونزا مثل البرد والسعال وحتى الحمى الخفيفة (المستمرة).