شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل خطر الإصابة بمشكلات الفم والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حالة صحة الفم العالمية الذي نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن ما يقرب من نصف سكان العالم، أي 45% أو ما يصل إلى 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، في هذا التقرير نتعرف على أمراض الفم الشائعة وطرق تحسين صحة الأسنان، بحسب موقع "Health".

أمراض الفم الشائعة

رائحة الفم الكريهة، الأسنان الحساسة، الأسنان المتشققة أو المكسورة، وكذلك أمراض اللثة (الالتهاب المزمن للأنسجة الصلبة والرخوة التي تدعم وتثبت الأسنان مثل التهاب اللثة)، تسوس الأسنان ، عدم انتظام الأسنان (فقدان الأسنان الشديد عندما تبقى أقل من تسعة أسنان في الفم)، سوء الإطباق (محاذاة غير طبيعية للأسنان) ) وسرطانات الفم هي أيضًا بعض أمراض الفم الشائعة.

أسباب أمراض الفم1. تسوس الأسنان

يلعب السكر دورًا في حالة تسوس الأسنان كما يحدث عندما يتم تحويل السكر الحر الموجود في الطعام أو الشراب بواسطة البكتيريا إلى أحماض، حيث يدمر السكر الأسنان بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان.

يمكن أن يبدو تسوس الأسنان مثل البقع البيضاء بسبب ضعف معنويات المينا تحت السطح، وإذا استمر الضرر، فقد يتسبب في ألم الأسنان والألم الذي يحدث دون أي سبب واضح. سيكون هناك حساسية في الأسنان ، ألم خفيف إلى حاد أثناء تناول أو شرب شيء حلو أو ساخن أو بارد.

2. التهابات أو فقدان الأسنان

بشكل عام، إنها نقطة النهاية لتاريخ طويل من أمراض الفم، وخاصة تسوس الأسنان المتقدم وأمراض اللثة الحادة. يمكن أن يكون أيضًا بسبب الصدمة وأسباب أخرى.

3. سوء الإطباق

أسباب سوء الإطباق وعوامل الخطر تشمل الاستخدام المتكرر للهاية بعد سن 3 سنوات ، ومص الإبهام ، والإصابات التي تؤدي إلى انحراف الفك.

كيف تحسن صحة الفم؟1. ممارسة نظافة الفم الجيدة

يجب تنظيف الأسنان جيدًا بالفرشاة مرتين يوميًا والتنظيف بالخيط يوميًا لإزالة البلاك.

2. افحص مع طبيب الأسنان

يجب أن تذهب مرة واحدة على الأقل كل عام لطبيب الأسنان ، حتى لو لم يكن لديك مشاكل في الأسنان.

3. ابتعد عن التدخين

لا تستخدم أي من منتجات التبغ ، وإذا كنت تدخن ، فقط أقلع عن ذلك.

4. مرض السكري والعناية بالأسنان

علاج أمراض اللثة قد يساعد في خفض مستوى السكر في الدم ، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، اعمل على الحفاظ على السيطرة على المرض ، من خلال القيام بذلك ، "سيقلل من خطر حدوث مضاعفات أخرى ، بما في ذلك أمراض اللثة". لذا ، راجع طبيبك أو طبيب الأسنان إذا كان لديك تغيرات مفاجئة في الرائحة أو التذوق.