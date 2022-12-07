شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساعد فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل منا يدرك جيدًا السعرات الحرارية ودورها في صحتنا وتغذيتنا، كلما زادت السعرات الحرارية، زادت فرص زيادة الوزن، هناك نوعان من السعرات الحرارية - فارغة وسلبية، الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية لها قيمة غذائية رديئة ، وبالتالي تساعد في زيادة الوزن.

وفاق لموقع " onlymyhealth" تحتوي الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وتحتوي على نسبة عالية من الألياف.

بعض الأطعمة الشائعة ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء إلى جانب الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم. 100 جرام من الطماطم تحتوي على 19 سعرة حرارية فقط. إلى جانب ذلك ، تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة تسمى الليكوبين والتي ثبت أنها فعالة في الوقاية من سرطان الجلد، يجب إضافة الطماطم إلى طعامك وتناولها كسلطات.

الخيار

يعتبر الخيار رائعًا لتوفير الترطيب للجسم لأنه يحتوي بشكل رئيسي على الماء إلى جانب بعض الفيتامينات والمعادن، 100 جرام من الخيار توفر 15 سعرة حرارية وهي نسبة منخفضة للغاية، يساعد تناول الخيار على إنقاص الوزن عن طريق تقليل استهلاك السعرات الحرارية وزيادة ترطيب الجسم، يجب أن يستهلك مرضى السكري ومتلازمة الأمعاء الخيار لخفض نسبة السكر في الدم وحركة الأمعاء المنتظمة ، على التوالي.

لا بد أنك سمعت أن الجزر غني بفيتامين أ الضروري لصحة العين. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للجزر إلى تعزيز البصر ولكن هذا ليس كل شيء. الجزر له سعرات حرارية سلبية تسمح بفقدان الوزن. لذلك يجب أن تأكل جزرة واحدة على الأقل في اليوم في الموسم.

البطيخ

يعزز أيضًا صحة القلب للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم. يتم الترويج للبطيخ على أنه فاكهة مرطبة ولكنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية حيث يحتوي فقط على 30 سعرة حرارية في 100 جرام من الفاكهة، لا يعرف الكثير من الناس أن البطيخ غني أيضًا بالخصائص المضادة للالتهابات لأنه يحتوي على فيتامين أ وب وج.

التفاح

تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب، تعتبر هذه الفاكهة أيضًا من الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية مع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الأساسية، يمكن أن يؤدي تناول تفاحة واحدة يوميًا إلى تحسين حركات الأمعاء وتحسين الوظائف الإدراكية وإدارة وزن الجسم، إلى جانب ذلك ، يتحكم التفاح أيضًا في نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

البروكلي

يحتوي على 34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام من الخضار، يمكن أن يؤدي استهلاك البروكلي بشكل منتظم إلى تلبية الاحتياجات اليومية من فيتامين أ ، وك ، والكالسيوم والفوسفور، يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أن يستهلكوا البروكلي أيضًا.

التوت

حفنة من التوت المختلط مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت تعتبر رائعة للصحة العامة، وهي غنية بمضادات الأكسدة وقليلة السعرات الحرارية، وهو أمر رائع لإدارة الوزن، يتم احتساب التوت ضمن قائمة الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية لأن كوبًا واحدًا من التوت يوفر 32 سعرة حرارية فقط، ومع ذلك ، فإن التوت الطازج أفضل مقارنة بالتوت المجمد.